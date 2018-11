Fast jeder will als Kind mal Meeresbiologe werden. Die Luxemburgerin Tammy Schuh wollte das auch. Der Unterschied zu den meisten anderen: Tammy Schuh hat es durchgezogen. In Australien.

Der Fischkopf wird in wenigen Monaten in Bremerhaven per Container angeschifft. Ein paar Tage später wird ihn Tammy Schuh sorgsam auspacken. Er wird einen besonderen Platz bekommen in der neuen alten Heimat der Luxemburgerin, die sich dann mit Stolz diplomierte Meeresbiologin nennen kann. „Droit“ in Straßburg, Germanistik in Freiburg, irgendetwas in Brüssel. Der akademische Weg der meisten Luxemburger scheint vorgezeichnet, sobald sie das erste Mal eine „Septième“ betreten. Man weiß zwar oft noch nicht genau, was es sein wird. ...