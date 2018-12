Dylan Pereira gilt als größte Hoffnung des luxemburgischen Motorsports, eine Sportart, in welcher der Weg an die Spitze steinig ist und ohne die Unterstützung von Familie und Sponsoren erst gar nicht möglich wäre.

Am vergangenen Donnerstag blickte Dylan Pereira im familieneigenen Autohaus in Sassenheim auf seine Saison zurück. Für den 21-Jährigen kein Termin wie alle anderen, denn auch ein Großteil seiner Sponsoren, die er schon lange nicht mehr an einer Hand aufzählen kann, wohnte dem Abend bei. Inzwischen sind es 72 Unternehmen, die nicht nur auf seiner Internetseite aufgeführt werden, sondern vor allem seinen kompletten Rennoverall schmücken. Seine Konkurrenten würden ihn deswegen schon mal gerne aufziehen, erklä...