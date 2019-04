Luxemburg trauert: Großherzog Jean ist gestorben. Premierminister Xavier Bettel hat das ehemalige Staatsoberhaupt am Dienstagmorgen in einer Ansprache als Helden bezeichnet. Zahlreiche Politiker drückten in den sozialen Medien ihr Beileid aus. Jean soll am 4. Mai beerdigt werden.

Xavier Bettel nannte den Großherzog am Dienstagmorgen bei einer Pressekonferenz einen Helden, ein Vorbild und einen gutherzigen Menschen. “Ich will im Namen der Regierung und des Landes der Familie mein tiefstes Mitgefühl mitteilen”, sagte der Premierminister. “Er hat Spuren hinterlassen, die für immer bleiben werden.” Im Zweiten Weltkrieg habe er sich für die Werte und Überzeugungen von Luxemburg eingesetzt. “Nach dem Krieg hat er geholfen, das Land wieder aufzubauen.”

Großherzog Jean ist in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.25 Uhr gestorben. Bettel hat für Dienstag, 10 Uhr, einen Regierungsrat einberufen, um die Vorgehensweise der nächsten Tage zu besprechen. Um 12 Uhr trifft er sich mit Großherzog Henri. Der Premier teilte ebenfalls mit, dass die Beerdigung von Großherzog Jean am 4. Mai um 11 Uhr in der Kathedrale sein wird.

“Nah an den Luxemburgern”

Politiker haben vor allem in den sozialen Medien ihre Trauer gezeigt, nachdem die Regierung den Tod des Großherzogs Jean bekannt gegeben hatte. Der EU-Kommissionspräsident und ehemalige luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker schrieb auf Twitter: “Großherzog Jean war immer nah an den Luxemburgern, die heute in ihrer Trauer vereint sind. Sein Tod ist ein großer Verlust für das Großherzogtum und für Europa.”

Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean a toujours été proche des Luxembourgeois qui sont aujourd’hui unis dans la même tristesse. Sa disparation est une grande perte pour le Grand-Duché et pour l’Europe. https://t.co/UmCt4RynzK — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 23. April 2019

Familienministerin und DP-Parteipräsidentin Corinne Cahen schrieb ebenfalls auf Twitter: “Großherzog Jean war ein großer Staatschef und er war vor allem ein Mensch.” Er habe sich sein Leben lang für jeden interessiert, habe immer ein offenes Ohr und viel Mitgefühl gehabt. “Ein richtiger Scout!” Die Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) meinte, Großherzog Jean habe seine Aufgabe mit großem Respekt vor den Institutionen erfüllt. Ihr Respekt gelte der Familie: “Es ist nie einfach, eine Person zu verlieren, die man liebt.”

“Historische Zäsur”

Auch die CSV reagierte auf den Tod des ehemaligen Staatsoberhaupts: “Die CSV drückt der großherzoglichen Familie ihr herzlichstes Beileid aus. Wir sagen dem Großherzog Danke für seine große Leistung für unser Land.” Fraktionschefin Martine Hansen meinte, dass Luxemburg eine historische Zäsur erlebt. “Unter seiner Herrschaft wurde das Land zu dem, was es heute ist.” In den dunkelsten Stunden habe er den Leuten gemeinsam mit seiner Mutter, der Großherzogin Charlotte, Hoffnung gemacht.

Auch CSV-Parteipräsident Frank Engel verabschiedete sich auf Facebook vom Großherzog. “Er war ein Staatsmann im eigentlichen Sinne”, schrieb er. “Nach der Abdankung der Großherzogin Charlotte war er während 36 Jahren an der Spitze Luxemburgs.” Auch in den vergangenen Jahren habe er bei zahlreichen Gelegenheiten den Menschen im Land seine Freundlichkeit und Zuneigung gezeigt. “Mit ihm geht ein ganz Großer unserer Geschichte als unabhängiger Staat.”

LSAP-Fraktionschef Alex Bodry nannte den Großherzog pflichtbewusst, menschlich und überparteilich. “Mit dem Großherzog Jean hat uns ein verantwortlicher Staatschef und ein guter und einfacher Mensch verlassen”, schreibt er. “Es war eine Ehre mit ihm zusammenzuarbeiten. Auch die Piratenpartei drückte auf Twitter ihr “tiefstes Mitgefühl aus”.