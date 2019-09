Erstaunlich, lustig, vermeidbar, geplant? Welches Wort nutzen, um die missratene Pressekonferenz von Boris Johnson und Xavier Bettel am Montag zu beschreiben? Im Wortschatz der Diplomaten liegt eine passende Bezeichnung griffbereit: Es war ein Eklat.

Jahrzehntelang wurde darüber gewitzelt, die luxemburgische Außenpolitik würde vom Motto getrieben: „Mach es wie die Belgier. Und falls Du vor den Belgiern abstimmen musst, verschwinde einfach aufs Klo.“ Luxemburg war diskret, verteidigte seine direkten Interessen im Hintergrund, ging auf der Weltbühne hingegen keine Risiken ein. Doch das scheint lange, lange her.

Man ist versucht, die Ursache in den deutschen Talkshows zu suchen. Es fing an mit Jean-Claude Juncker, der stets mit einem lockeren Spruch durch die Fernsehstudios reiste. Es wurde perfektioniert von Jean Asselborn, der spätestens mit der Flüchtlingskrise nicht nur in der Form aufzufallen wusste, sondern auch in der Sache jede Konfliktscheu verlor. Xavier Bettels Auftritt in Abwesenheit von Boris Johnson war lediglich ein Höhepunkt dieser Entwicklung.

Bei den Luxemburgern kommen diese Auftritte eher gut an. Wir sind wer, verstecken uns nicht, können mitreden, wenn nicht sogar zeigen, wo es langgeht. Dennoch bleibt zu oft ein fahler Nachgeschmack. Asselborn wurde vor Jahren nachgesagt, bei so manchem seiner kühnen Auftritte wäre er eigentlich nur der Wasserträger seines damaligen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier.

Über die Schärfe von Xavier Bettels Aussagen zum Brexit darf man sich auch wundern. Denn eigentlich gehört Luxemburg nicht zu den Vertretern einer harten Linie. Zu groß ist die Sorge am Finanzplatz, ein allzu harter Brexit könne die engen Beziehungen zwischen Londoner City und Kirchberger Bankentempeln stören. Bettel muss somit mit dem Verdacht leben, seine scharfe Rhetorik sei weniger der Regierungspolitik als seinem engen Verhältnis zu Emmanuel Macron geschuldet. Der französische Präsident gilt als Brexit-Hardliner.

Boris Johnsons Flucht vor ein paar lautstarken britischen Expats wird nicht als Heldentat in die Geschichtsbücher eingehen. Dennoch war es kein guter Tag für den Ruf Luxemburgs. Als Gastgeber hatte das Land eigentlich die Pflicht, eine geregelt ablaufende Pressekonferenz zu organisieren. Dies umso mehr, als das Zusammenkommen der beiden Regierungschefs lediglich ein Nebenprodukt von Junckers Unlust war, am Montag noch kurz nach Brüssel zu fahren, ehe er am Mittwoch in Straßburg erwartet wird. Johnsons Besuch bei Bettel war somit vor allem diplomatischer Höflichkeit geschuldet. Doch Undank ist der Welt Lohn.

Rein von der Logistik her war es schwierig, die Pressekonferenz mit immerhin 140 Journalisten aus dem Hof des Saint-Maximin an der place Clairefontaine in letzter Minuten in einen Saal zu verlegen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Xavier Bettels aggressive One-Man-Show nötig oder im langfristigen Interesse Luxemburgs war. Doch dies wurde einem kurzen Adrenalinschub im Scheinwerferlicht der (halb leeren) Weltbühne geopfert.