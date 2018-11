Mit dem Abrigado gibt es seit 13 Jahren einen Drogenkonsumraum in Bonneweg. Im nächsten Jahr soll ein weiterer in Esch folgen. Doch der Konsum verändert sich und stellt die Verantwortlichen in Luxemburg vor neue Herausforderungen.

Ein kalter Nordostwind bläst an diesem wolkenverhangenen Montagmorgen über die Eisenbahnbrücke, die vom hauptstädtischen Bahnhof zum Abrigado führt. Rechts steht das große Verwaltungsgebäude von Paul Wurth. Das multinationale Unternehmen, das Anlagen im Dienst der Stahl- und Eisenindustrie herstellt und zu 40 Prozent dem Luxemburger Staat gehört, hatte 2010 Einspruch vor dem Verwaltungsgericht eingelegt, weil eine “Fixerstuff” in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft angesiedelt werden sollte, und recht bekommen.

Daher hatten sich die Stadt Luxemburg und der damalige Gesundheitsminister Mars di Bartolomeo (LSAP) 2012 für den Bau eines neuen Gebäudes in Modulbauweise in der route de Thionville entschieden. Es sollte das 2005 als Containerbau an gleicher Stelle eröffnete “Tox In” (im Volksmund auch “Fixerstuff” genannt) ersetzen. Ziel dieser Einrichtung war es, die Zahl der Drogentoten erheblich zu reduzieren.

Dieses Ziel wurde erreicht. Innerhalb von knapp zehn Jahren ist die Zahl der tödlichen Überdosen in Luxemburg laut Gesundheitsministerium von 27 im Jahr 2007 auf fünf in 2016 gesunken. Seit ...