Die ersten Kunden stehen bereits eine gute Viertelstunde vor Eröffnung des Ladens vor der Tür. Man redet miteinander, man kennt sich. Eng ist es im Geschäft. Die Ständer mit Herren- und Damenkleider füllen fast den gesamten Raum. Die Käufer zwängen sich zwischen den Kleidungsstücken und nehmen eine erste Auswahl vor. Eine Frau hält bereits einen Pullover in der Hand, ein etwa 30-jähriger Mann hat sich eine Hose genommen. Andere suchen noch nach etwas Passendem. Im zweiten Raum fällt die Wahl einer jungen Mutter auf einen Anorak und ein Paar Kinderstiefel.

Seit wenigen Wochen hat die „Kleederstuff“ in Kayl geöffnet. Sie bezog die Räumlichkeiten im Apartmenthaus in der Tetinger Straße, in dem bis vor einem Jahr Patienten beim Physiotherapeuten Linderung von ihren physischen Schmerzen suchten. Auch die neue Mieterin tut ihren Kunden Gutes – vor allem auf materieller Ebene. Sie verkauft Gebrauchtkleider zu unschlagbar günstigen Preisen, fast verschenkt.

Wer sich hier mit Hosen, Röcken, Oberteilen oder Unterwäsche eindecken will, bezahlt nach Gewicht. Wer einen Gutschein hat, bekommt für drei Euro fünf Kilo, sagt Josée Schumann, Präsidentin der Asbl „L’Horizon“, welche die „Kleederstuff“ betreibt. Ausgehändigt werden die Gutscheine von den zehn Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, mit denen die Asbl zusammenarbeitet. Doch auch andere Interessierte sind willkommen. Für sie gelten ebenfalls „soziale“ Preise. Sie gehen von einem Euro für ein T-Shirt bis zum Fünfer-Schein für eine Winterjacke. Ein Paar Schuhe ist bereits für drei Euro erhältlich. Kinderkleidung kostet 50 Cent. Fünf Euro ist die Preisobergrenze.

Menschen in Not helfen

Doch die „Kleederstuff“ ist mehr als ein weiteres Kleidergeschäft. Man kümmere sich mit Rat und Tat um Menschen in der Not, sagt Schumann. Mehr als ein Kühlschrank wurde mit der Hilfe der Vereinigung gefüllt. Man helfe beim Brillenkauf, bezahle die Miete oder Rechnungen und gehe bisweilen mit den Menschen einkaufen. Bloß Bargeld gebe es nicht, betont Schumann. Man wolle Menschen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Was sich auch im Namen des Geschäfts, „Talitha Kum“, widerspiegelt. „Mädchen, steh auf“ – so die Übersetzung aus dem Aramäischen. Mit diesen Worten soll Jesus Christus laut Markusevangelium die zwölfjährige Tochter des Synagogenvorstehers in Galiläa Jaïrus zum Leben wiedererweckt haben.

Rund 90.000 Euro nahm die „Kleederstuff“ in ihren zehn Jahren Bestehen ein, Geld, das Bedürftigen zugute kam. Pro Woche kommen an die 40 Kunden. Dabei ist die Stube nur an vier Tagen während weniger Stunden geöffnet: jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 14.30 bis 18.00 Uhr und jeden zweiten und vierten Samstag von 9.00 bis 11.00 Uhr.

Den reibungslosen Betrieb garantieren rund 20 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Beliefert wird die „Kleederstuff“ von Privatpersonen, die ihre nicht mehr benötigte Kleidung dort abgeben. Die Mitarbeiter sondern altmodische und zerschlissene Stücke aus. Zurzeit bietet man Winterkleidung an. Sommerkleider werden fein säuberlich in Pappkartons auf Regalen in einem Hinterzimmer aufbewahrt.

Platzmangel

Mehr als Kleider kann der Laden aus Platzmangel derzeit nicht anbieten. Eine Bekannte wolle zwei Kinderstühle in sehr gutem Zustand überlassen, sagt eine der Helferinnen am Mittwoch beim Betreten des Ladens. Man werde dieses Angebot auf einem Blatt Papier am Eingang mitteilen, antwortet Schumann. Im Eingangsbereich steht bereits Kinderspielzeug.

In Rümelingen hatte man etwas mehr Platz, sagt die Präsidentin. Während zehn Jahren betrieb man die „Kleederstuff“ im dortigen Vereinshaus, musste dann aber ausziehen, weil die „Oeuvres paroissiales“ die Räumlichkeit für andere Zwecke nutzen wollen. Überglücklich sei man über diese Lösung mit der Gemeinde Kayl-Tetingen. Schumann lobt die soziale Ader der Gemeindeführung. Bürgermeister John Lorent habe sich gleich bereit erklärt, der „Stuff“ die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen – zu äußerst günstigen Bedingungen. Die Gemeinde übernimmt die Miete an den Hausbesitzer. Die Vereinigung zahlt den symbolischen Euro.

Die Asbl „L’Horizon“ versteht sich mit ihrer „Kleederstuff“ als Diakonie im Kayltal, als sozialer Dienst der Kirche am Menschen. Von der Kirche und der Pfarrei ist man jedoch unabhängig, sagt Schumann. Auch wenn der Pfarrer von Kayl am 26. November die „Kleederstuff“ offiziell einweihen wird.