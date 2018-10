Der Einsatz von sogenannten “Vergewaltigungsdrogen” ist ein zunehmender Grund zur Besorgnis für Justiz, Polizei, Eventveranstalter, Ärzte und Politiker. Details.

Vor Kurzem informierte sich die LSAP-Abgeordnete Claudia Dall’Agnol über die sogenannte “drogue du viol” (Vergewaltigungsdroge), oder K.o.-Tropfen. Aber was sind eigentlich K.o.-Tropfen? Dabei handelt es sich um eine Droge, die willenlos macht und enthemmt und deswegen oft für Sexualstraftaten benutzt wird. Immer mehr zum Einsatz kommt hier in letzter Zeit GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure), eine Substanz, die dem Opfer ins Getränk gemischt wird. Sie beginnt nach 10 bis 20 Minuten zu wirken. Das Opfer hat dann das Gefühl, in Watte gepackt worden zu sein, ist extrem ...