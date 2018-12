Knappe 16 Milliarden Dollar Gewinn hatte Facebook im vergangenen Jahr erwirtschaftet. 2,3 Milliarden Menschen nutzen das Angebot, dies im Durchschnitt rund eine halbe Stunde pro Tag. Facebook unternimmt so einiges, um auf diese sieben Dollar Gewinn pro Jahr und Nutzer zu kommen. Viele User wären bereit, diesen kleinen Obulus zu entrichten, um das Netzwerk nutzen zu dürfen, doch Marc Zuckerberg hat entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Die Teilnehmer bezahlen mit ihren Daten, die dazu genutzt werden, personalisierte Werbung zu verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell des Internetgiganten.

Je treffsicherer diese Werbung platziert wird, umso größer sind die Chancen, dass sie angeklickt wird – und das werbende Unternehmen einen kleinen Geldbetrag an Facebook überweist. Je besser Facebook seine Nutzer kennt, umso länger kann es sie auf der Seite behalten. So erhöhen sich die Chancen, dass Anzeigen angeklickt werden. Facebook hat also starke Anreize, die Verweildauer seiner Nutzer möglichst in die Länge zu ziehen.

Nun ist es jedoch so, dass negative Posts mehr Aufmerksamkeit erregen als positive. Man ist eher geneigt, aktiv zu werden und sein Missfallen in die Tasten zu hauen, wenn man verärgert ist, als wenn man dem zustimmt, was man liest oder sieht. Negative Emotionen wirken stärker als positive. Dies ist dem Facebook-Algorithmus bewusst.

Indem die Welt als furchterregend dargestellt wird, kann die Verweildauer also erhöht werden. Das tut der Algorithmus dann auch. Das angeblich so soziale Netzwerk quillt über von Hassposts, verfälschten oder aus dem Kontext gerissenen Nachrichten, Mobbing, Rassismus und anderen hässlichen Dingen.

Facebook kennt dich nur zu genau und weiß, was dich aufregt, und sorgt dafür, dass der Nachschub an unerfreulichen Nachrichten nicht abebbt. So verdient das Unternehmen sein Geld. Doch der Datenberg, den Facebook über seine Milliarden Nutzer angehäuft hat, kann nicht nur dazu genutzt werden, um Turnschuhe oder CDs zu verkaufen. Es ist auch möglich, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Deutlich wurde dies u.a. bei den Präsidentschaftswahlen in den USA und bei der Brexit-Abstimmung.

Im Gegensatz zu Anzeigen, die ein banales Produkt verkaufen wollen, ist in diesem Fall nicht offensichtlich, wer hinter der Kampagne steckt. Die Gewinnsucht des kommerziellen Unternehmens hat also dazu geführt, dass sich nicht unbedingt die beste politische Option durchsetzt.

Nun muss jeder Nutzer für sich entscheiden, ob er weiterhin ein solches Unternehmen mit seinen Daten unterstützen will. Die rezenten Datenskandale haben schon dazu geführt, dass viele Nutzer Facebook den Rücken gekehrt haben. Der Aktienkurs hat sich in der Folge fast halbiert.

Auch viele Behörden sind aufmerksam geworden und wollen das Netzwerk stärker regulieren. Diese strengeren Regeln könnten das Geschäftsmodell infrage stellen, doch Zuckerberg wird auch hier einen Weg finden, um diese zu umgehen. Er hält sich ja bereits heute nicht an die selbst auferlegten Regeln. Was Facebook eher dazu bewegen könnte, die Datensicherheit ernst zu nehmen, wäre, wenn sich die Nutzer von dem asozialen Netzwerk abwenden würden.