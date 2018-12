Die Zeit, in der Frauen weniger verdient haben als Männer, ist in Luxemburg seit einer ganzen Reihe Jahren vorbei. Die politischen Aktionen der letzten hundert Jahre haben ihr Ziel erreicht. Je nach Rechenmodus verdienen Frauen heute sogar mehr als Männer. Diese Information hat es aber bisher nicht in die breite Öffentlichkeit geschafft.

Bereits im Januar 2013 titelte das Luxemburger statistische Institut Statec in einer Pressemitteilung: “Das Gehalt der Männer liegt im Median 3 Prozent unter dem der Frauen.” Es war das allererste Mal, dass die von Statec gesammelten Zahlen ergaben, dass Frauen hierzulande mehr verdienen als Männer. Es geht um Zahlen aus dem Jahr 2010.

Hintergrund ...