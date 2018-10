Eisengewinnung und Stahlproduktion sind aus der Entwicklung des Landes im Süden nicht wegzudenken. In Lasauvage finden sich kaum noch Spuren davon, es gab aber eine Hütte.

Von Roby Fleischhauer

Das Tal der wilden Frau hatte keinen guten Namen. Die Angst vor der alles verschlingenden wilden Frau mit der doppelten Zahnreihe versetzte die Menschen in der Umgebung in Angst und Schrecken. Und doch: Im Jahr 1623 sah sich Gabriel Bernard, Bürger aus Longwy, die Örtlichkeit an und stellte fest, dass es hier alles gab, was man zur Eisenproduktion brauchte.

...