Laut einer Umfrage, die von der Ratingagentur S&P vor mehreren Jahren durchgeführt wurde, sind die Luxemburger Haushalte, was Finanzkenntnisse angeht, nur durchschnittlich bewandert. „Für einen Finanzplatz ist das enttäuschend“, so Claude Marx, Direktor der Finanzaufsicht CSSF, am Dienstag vor Journalisten.

Im Rahmen der diesbezüglichen Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der Finanzaufsicht waren gleich zwei Minister anwesend: Finanzminister Pierre Gramegna und Bildungsminister Claude Meisch.

Um diese Problematik anzugehen, hat sich die CSSF bereits vor geraumer Zeit, gemeinsam mit Partnern, eine Strategie zugelegt. Einerseits gehe es um den Schutz der Verbraucher, andererseits um Bildung im Finanzbereich.

Einige konkrete Ergebnisse hat die CSSF am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit an den Projekten gearbeitet haben eine ganze Menge Partner: von der Zentralbank, dem Investmentfonds-Verband ALFI, der Bankenvereinigung ABBL über die Universität bis hin zu Ministerien.

www.letzfin.lu

Finanzminister Gramegna unterstrich, dass einerseits die Finanzinstitute in der Pflicht seien, die Kunden besser zu informieren – andererseits müsse aber auch die Privatperson ihre eigenen Entscheidungen (sei es, ein Konto zu öffnen, einen Kredit zu nehmen oder eine Ausgabe zu tätigen) verantwortungsbewusst angehen. Und bei solchen Entscheidungen leisteten die neuen Apps nun Hilfestellung, so Gramegna.

Vorgestellt wurde die Webseite letzfin.lu. Sie richtet sich an Schüler, studenten, Erwachsene und Senioren. Verschiedene Finanzthemen wie Kredite oder Versicherungen werden erklärt. Auch die Renten sind ein Themenbereich. Immerhin „ist nicht sichergestellt, dass das aktuelle Rentensystem ewig da sein wird“, wagt Claude Marx in den Raum zu stellen. Es sei daher wichtig, alle Bevölkerungsschichten zu erreichen.

Über die Informationen hinaus bietet „lëtzfin“ ebenfalls eine „interaktive Toolbox“ an. Dazu zählen ein Quiz, ein Kreditsimulator und ein Programm, das die Erstellung eines eigenen Monatsbudgets ermöglicht. In Zukunft soll eine direkte Verbindung zwischen dem Programm und dem eigenen Bankkonto möglich sein. Die Daten seien sicher und würden nicht eingesehen werden, das zumindest versichert der Aufseher des Luxemburger Finanzsektors.

Spielend lernen

Mit dabei auch ein digitales Spiel, das von Jugendlichen entwickelt wurde. Spielend soll die reale Welt kennengelernt werden: Erst muss sich der Spieler einen Job suchen. Dann sein Budget verwalten und möglicherweise eine Wohnung mieten. Macht er alles gut, dann erhält er Punkte und erreicht ein höheres Level. Er kann dann beispielsweise einen Kredit beantragen. Auch verfügbar ist eine App, die Kindern den Umgang mit Taschengeld beibringt.

Bildungsminister Claude Meisch erläuterte, wie wichtig es ist, junge Menschen auf den Umgang mit Geld vorzubereiten. Die vorgestellten Programme und Informationen sollen jedem, von Lehrern über Klubs bis hin zu Privatleuten, zur Verfügung stehen, so der Minister. Ein neues Fach in der Schule ist indes nicht vorgesehen.