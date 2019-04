Der Tod Großherzog Jeans schlägt auch Wellen, die über Luxemburg hinaus reichen. Weltweit berichten Medien über die traurige Nachricht.

Die deutsche Nachrichtenagentur dpa schreibt:

“Der Ex-Monarch war extrem beliebt – und hat wichtige Teile der Luxemburger Geschichte mitgeschrieben. (…) Im rund 600 000 Einwohner zählenden Großherzogtum wurden die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt. Zudem läuteten kurz nach Mittag die Glocken aller Kirchen im Land. Die Regierung rief bis zur Beerdigung Staatstrauer aus.”

afp schreibt:

“Engagé volontaire dans l’armée britannique en 1942, il avait participé deux ans plus tard au Débarquement en Normandie, puis à la libération de son pays, ce que ses compatriotes n’ont jamais oublié. (…) Sur le plan international, la monarchie luxembourgeoise, de tradition catholique, donne une certaine visibilité à ce pays de 600.000 habitants et d’une superficie de 2.586 km².

Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt:

“During his 36 years as the head of state, his country of half a million inhabitants wedged in between Belgium, Germany and France, turned from an industrial backwater into an international financial hub.”

Die deutsche Bild-Zeitung schreibt:

“Jean war von 1964 bis 2000 Staatschef des einzigen Großherzogtums der Welt. Er war bei den Luxemburgern äußerst beliebt, wurde wegen seines diskreten Auftretens und der völligen Abwesenheit von Skandalen oft als „stiller Monarch“ betitelt.”

Le Soir aus Belgien schreibt:

“l est parti comme il a vécu, paisiblement. (…) Avec cette disparition, c’est une page d’histoire importante pour le Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi pour le Royaume de Belgique, qui se tourne. Nous nous souviendrons qu’il avait épousé une princesse de Belgique : Joséphine-Charlotte, le premier enfant du roi Léopold III et de la reine Astrid.”

Paris Match schreibt:

“C’était le héros de mon enfance”, a réagi pour l’AFP le journaliste franco-luxembourgeois Stéphane Bern. “Il est le seul chef d’Etat à avoir participé activement au Débarquement de Normandie”, a précisé celui qui l’avait interviewé pour la première fois en 1989.