Der Unternehmer Guy Rollinger klagt gegen den Staat. Dabei geht es um die Frage, ob er selbst oder die Firma, die ihm gehört, als Vertragspartner mit dem Staat angesehen wird – und somit Schadenersatz verlangen kann. Hintergrund ist das vor zehn Jahren angekündigte Einkaufszentrum in Wickringen.

Erinnern Sie sich noch an das geplante Einkaufszentrum in Wickringen? Oder an jenes in Livingen? Aus beiden Großprojekten ist bekanntlich nichts geworden. Am Mittwoch aber haben sie das Berufungsgericht in Luxemburg beschäftigt. Der Unternehmer Guy Rollinger sieht sich in dem Kontext auch weiterhin als Geschädigter und klagt deshalb auf zivilrechtlicher Ebene gegen den Staat. Der hat im Jahr 2016 in erster Instanz Recht bekommen.

Worum geht es? Vor rund zehn Jahren wollte Guy Rollinger in Wickringen ein Einkaufszentrum errichten. Das Baugelände war bereits gekauft, die nötigen Gemeindegenehmigungen lagen vor und Partner waren mit an Bord – darunter beispielsweise auch die ING Real Estate.



Dann aber sollte Rollinger aus landesplanerischen Gründen, so die Darstellung der damaligen Regierung Juncker, von seinem Projekt absehen. Stattdessen wurde ihm während einer Unterredung unter anderem in Aussicht gestellt, dass der Staat bei der Suche nach einem geeigneten Baugelände behilflich sein könne, wo Rollinger das bereits geplante Konzept aus Wickringen in die Tat umsetzen könne. Außerdem wurde ihm vorgeschlagen, mit dem Unternehmer Flavio Becca in das Projekt einer Shoppingmeile in Livingen einzusteigen.

Knapp 200 Millionen Euro

Guy Rollinger willigte aus mehr oder weniger freien Stücken ein, wie es heißt. Er sei aber beruhigt gewesen, da die Zusagen des Staates in „vertraulichen Briefen“, unterschrieben von damaligen Regierungsmitgliedern, an den Unternehmer und in einem Vertrag festgehalten waren.

Daran wollte sich der Staat dann aber nicht halten – und demnach auch keinen Schadenersatz leisten. Nicht etwa weil der Staat die Existenz eines solchen Vertrags abstreitet, sondern weil dieser in seinen Augen nicht mit Guy Rollinger abgeschlossen wurde. Vertragspartner sei laut Staat die „Groupe Guy Rollinger“ gewesen und nicht der Geschäftsmann selbst. Rollinger habe also kein Recht, zu klagen. Beim Prozess in erster Instanz gaben die Richter dieser Lesart recht.

Die Berufungsrichter werden nun klären müssen, inwiefern Guy Rollinger als Besitzer der „Groupe Guy Rollinger“ als Vertragspartner infrage kommt. Daran wird sich dann die Forderung nach dem Schadenersatz für den Unternehmer und seine Firma knüpfen. Bereits beim Prozess vor drei Jahren wurde eine Summe von knapp unter 200 Millionen Euro genannt. Das Urteil wird am 18. Dezember gesprochen.