In seinem zweiten Band nimmt Serge Braun die Frachtgesellschaften und ihre Flugzeuge ins Visier. Robert Spirinelli unterhielt sich mit dem Autor und Aviatikliebhaber.

Flugzeuge waren schon immer seine Passion und auch wenn sein Traumberuf vom Fluglotsen nicht in Erfüllung ging, ist der heutige Eisenbahner so etwas wie der zweite Tower am Flughafen Findel. Fast alles, was sich im Luxemburger Luftraum bewegt, hat Serge Braun auf dem Radar und hält seine Beobachtungen mit Kamera und Schreibstift fest. Genau diese Leidenschaft möchte Braun sowohl mit möglichst vielen Flugzeugbegeisterten als auch mit Leuten teilen, die sich ...