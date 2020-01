Zur Person

Martin Unfried hat Politik- und Theaterwissenschaften studiert. Während des Studiums arbeitete er als freier Radio- und Fernsehjournalist für Radio Z in Nürnberg und den Bayerischen Rundfunk. Nach seinem universitären Abschluss startet er eine akademische Karriere an der Universität Erlangen-Nürnberg. Von 1997 bis 2018 war er am „European Institute of Public Administration“ (EIPA) in Maastricht (NL) als Dozent für europäische Umweltpolitik tätig. Aktuell ist er Senior Researcher an der Universität in Maastricht und beschäftigt sich mit grenzüberschreitender Mobilität. 2007 erhielt er für seine journalistische Arbeit von Eurosolar den Deutschen Solarpreis. Er lebt mit seiner Familie in Maastricht.