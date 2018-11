In Düsseldorf tauften ihn seine Teamkollegen wegen seines Hüftschwungs bei Dribblings nach einem Popstar: “Shakira”. Ausgerechnet dieser Körperteil machte dem Georgier Levan Kenia das Leben nach seiner Ankunft in Luxemburg zunächst schwer. Für den heißen Tanz beim AC Mailand fühlt sich der offensive Mittelfeldspieler trotzdem fit. Neben der eigenen Willenskraft hat er einem einzigen Menschen diese Chance zu verdanken: Klaus Toppmöller.

Dass Levan Kenia seinen 28. Geburtstag in Düdelingen feiern würde, war aufgrund seines begnadeten Talents in jungen Jahren nicht unbedingt abzusehen. Sein Bundesliga-Debüt gab er als 18-Jähriger, zwei Jahre davor sammelte er bereits internationale Erfahrung in ...