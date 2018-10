Die CSV gibt sich nicht geschlagen. Sie will bis zum Schluss um eine Regierungsbeteiligung kämpfen und spekuliert dabei auf eine aufmüpfige LSAP-Basis, die ein mögliches Koalitionsergebnis zwischen DP, LSAP und “déi gréng” noch kippen könnte.

Der ehemalige Spitzenkandidat Claude Wiseler ist wieder die Nummer eins in der CSV. Anders als noch am Dienstag ergriff er gestern in den Fraktionsräumen allein das Wort vor der Presse. Parteipräsident Marc Spautz und die beiden Abgeordneten und Vizepräsidentinnen Françoise Hetto und Martine Hansen sollten wohl stellvertretend für die Partei deren Geschlossenheit hinter dem erfolglosen Spitzenkandidaten demonstrieren.

Bereits am Dienstag nach der Sitzung des Nationalrates hatte sich Wiseler kämpferisch gegeben. Vor zwei Tagen hatte dieses höchste Parteigremium zwischen den Kongressen den Parteipräsidenten Marc Spautz, Generalsekretär Laurent Zeimet und eben Wiseler dazu bestimmt, die Haltung der Partei in den kommenden Wochen zu verteidigen. Man sei “plebiszitiert” worden, so Wiseler.

Eine tiefschürfende Wahlanalyse lieferte der CSV-Sprecher gestern nicht. Es fehlten noch Einzelheiten über Wählerwanderungen und die Ursachen dafür, hieß es. Vielmehr wiederholte Wiseler, dass die CSV ihre Wahlziele verfehlt habe. Dennoch habe sie genauso viele Sitze wie DP und “déi gréng” und die doppelte Mandatszahl als die LSAP.

“29 Prozent nicht einfach wegdrängen”

Wiseler rieb sich insbesondere am sozialistischen Spitzenkandidaten Etienne Schneider. Der gebe sich als Gewinner aus, dabei habe er Stimmen eingebüßt. Soll das der Regierungsauftrag sein, fragte Wiseler. “Unsere Ehre verlangt von uns, weiterzukämpfen”, so ein pathetischer Wiseler. 29 Prozent der Wähler könnten nicht einfach so weggedrängt werden.

Das Problem: Weder DP noch LSAP, noch “déi gréng” wollen mit der CSV. Zwar hatte Wiseler eigenen Angaben zufolge noch am Wahlabend Xavier Bettel telefonisch kontaktiert und ein Gespräch angeboten. Wenig später habe er dies auch öffentlich getan. Nur auf der Gegenseite sei der Wille für derlei Treffen nicht vorhanden gewesen. Verzagen will man jedoch nicht. Man soll niemals sagen, es sei zu spät, meinte Wiseler.

Nun will die CSV den Verlauf der Koalitionsverhandlungen genauestens verfolgen. Man werde mit Spannung zuschauen, “was man über Bord werfen wird”. Es gebe da etliche programmatische Unterschiede. Wiseler machte solche vor allem zwischen DP und LSAP aus, nannte dabei das Scheidungsgesetz, das die DP reformieren wolle, die LSAP nicht, die 38-Stunden-Arbeitswoche und sechste Urlaubswoche, beide von der LSAP gewünscht, von der DP aber abgelehnt, der Platzverweis für Bettler von der DP befürwortet, von der LSAP nicht. Unterschiede stellte die CSV auch bei der Unternehmensbesteuerung fest. Während die DP diese senken möchte, beharrt die LSAP auf dem Status quo und schlägt sogar eine Finanztransaktionssteuer vor, die wiederum von den Liberalen abgelehnt wird.

Wiselers Schlussfolgerung: Koalitionsverhandlungen zwischen der CSV und der DP wären einfacher. Sogar bei der Familienpolitik sieht er keine unüberwindbaren Hindernisse. Dabei wollte die CSV während des Wahlkampfs fast das ganze familienpolitische Reformpaket der liberalen Familienministerin Corinne Cahen überprüfen und in großen Teilen ändern.

Doch der Schlüsselfrage, ob die CSV sogar bereit wäre, der DP den Premierministerposten zu überlassen, wich Wiseler aus. Man wolle zuerst mal inhaltlich diskutieren, sagte er, fügte jedoch hinzu, man könne reden. Eine mögliche Dreierkoalition mit dem Wahlgewinner “déi gréng” neben der DP schloss Wiseler aus. Da gebe es keine Lösung dafür. Aber “unsere Tür bleibt offen”.

Durch die will derzeit niemand hindurch. Von der anderen Seite seien noch keine Signale gekommen, so Wiseler auf eine entsprechende Frage. Veränderungen an der Spitze von Partei und Fraktion schloss Wiseler vorerst erneut aus. Die werden wohl beim anstehenden Parteitag zu Jahresbeginn anstehen. In der Zwischenzeit hofft die CSV auf die LSAP-Basis, die ein mögliches Koalitionsabkommen kippen könnte.