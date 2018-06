Und wieder gab es einen neuen Rekord zu verbuchen: Satte 22,9 Millionen Passagiere hat die CFL im vergangenen Jahr gezählt. Zehn Jahre zuvor waren es 16,4 Millionen. Die Gesellschaft sieht sich auf Kurs.

Zum vierten Mal in Folge konnte die CFL am Jahresende einen Nettogewinn verbuchen. Im abgelaufenen Jahr waren dies zehn Millionen Euro (Vorjahr: 13,5 Millionen). Der neue Bahnhof Howald und die Haltestelle Pfaffenthal-Kirchberg (mit dem “Funiculaire”) wurden in Betrieb genommen. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf 4.521 gestiegen. Das gab die Gesellschaft im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz am Montag bekannt.

Im Frachtbereich lief jedoch nicht alles wie geplant. Die von der Tochtergesellschaft CFL Multimodal (Bettemburg) erwirtschafteten Verluste stiegen letztes Jahr auf 13,9 Millionen Euro. Dies führt die Gesellschaft auf Umzugskosten sowie allgemeine Startschwierigkeiten zurück. Für die längerfristige Zukunft ist man bei der CFL jedoch zuversichtlich gestimmt.

CFL Cargo fährt positives Resultat ein

Die zweite Tochtergesellschaft im Frachtbereich, CFL Cargo, schaffte es jedoch – vor allem dank mehr internationalem Geschäft –, zum vierten Mal hintereinander ein positives Nettoresultat zu erreichen.

Insgesamt sei es wichtig, sich die Tendenzen anzuschauen, so der Verwaltungsratspräsident der CFL, Jeannot Waringo. Die vor rund zehn Jahren eingeführte Strategie, im internationalen Frachtbereich aktiv zu bleiben, sei die richtige gewesen. “Heute ziehen die Franzosen nach” und die CFL zähle mehr als 1.200 Arbeitsplätze allein im Frachtbereich. “Es ist wichtig, die Strategie nicht infrage zu stellen”, so Waringo.

Geschäftsführer Marc Wengler unterstrich, dass die Zufriedenheit des Kunden im Fokus der CFL stehe. Dass in Zukunft noch viele Herausforderungen auf das Unternehmen zukommen, sei klar. Daher müsse auch weiterhin viel investiert werden. Die CFL selber hat den Kauf weiterer Züge geplant, und über den staatlichen “Fonds du rail” sind Investitionen in Höhe von 3,9 Milliarden Euro bis 2027 geplant. In den zehn Jahren zuvor wurden 2,16 Milliarden investiert.

Dank dem Wachstum der letzten Jahre ist die CFL mittlerweile der zweitgrößte private Arbeitgeber des Landes – hinter der Post, aber noch vor ArcelorMittal

Zur Pünktlichkeit der Züge

Laut eigenen Messungen hat sich die Pünktlichkeit der CFL im letzten Jahr leicht verschlechtert. So waren 2017 nur noch 89,6 Prozent aller Züge pünktlich (das bedeutet: weniger als sechs Minuten Verspätung). Im Jahr 2015 waren noch 90,9 Prozent der Züge pünktlich am Ziel. Gut 2,5 Prozent aller Züge sind letztes Jahr ausgefallen oder hatten mehr als 30 Minuten Verspätung. Im Jahr 2015 waren es nur 1,2 Prozent aller Züge.

Um die dies betreffenden Informationen und Ankündigungen den Kunden besser zugänglich zu machen, soll, laut Plan, bis 2020 ein Projekt umgesetzt werden, das den Informationsfluss automatisiert.

Sicherheit

Um die Sicherheit in den Zügen zu gewährleisten, setzt die CFL gleich auf mehrere Pferde. So sei beispielsweise Personal in 100 Prozent aller Zügen vertreten. Gleichzeitig wächst die Zahl der Sicherheitskameras. In Zügen wurden mittlerweile 1.239 Kameras und in den Bahnhöfen 412 Kameras installiert.

Gratis Internet in Zügen

Seit geraumer Zeit bietet die CFL den Besuchern von Bahnhöfen einen kostenlosen Internet-Zugang an. Momentan ist dies an elf größeren Bahnhöfen, darunter Luxemburg-Stadt und Esch, der Fall. Künftig soll dieses Angebot ausgeweitet werden.

Längerfristig gesehen plant die CFL auch, ihre Züge mit einem kostenlosen Internet-Zugang für die Nutzer auszustatten. Ein Pilotprojekt sei derzeit am Laufen, so die Gesellschaft gestern auf Nachfrage. Eine gute Netzabdeckung müsse sichergestellt sein. Nach und nach wolle man das dann einführen. In neu gekauften Zügen werde die notwendige Ausstattung gleich mitbestellt.