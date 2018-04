Im Sanemer Schloss werden vielleicht in Zukunft Spitzenköche ihre Kochlöffel schwingen: Es wird eine Zusammenarbeit mit dem Institut Paul Bocuse in Erwägung gezogen.

Bürgermeister Georges Engel (LSAP) unterbreitet dem Gemeinderat Informationen zu der Neuverwendung des Schlosses in Sanem.

Am 19. März fand eine Besichtigung des Schlosses, zusammen mit der Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium Francine Closener sowie dem Staatssekretär für Kultur Guy Arendt statt. Dem momentanen Stand der Dinge nach wird eine Zusammenarbeit mit dem Institut Paul Bocuse in Erwägung gezogen. Die Ausbildung von Spitzenköchen, zusammen mit einem gehobenen Restaurant, daneben eine Anzahl von weiteren Lehrgängen müsste dort möglich sein.

Das Projekt, das im Moment noch ein “avant-avant-projet“ sei, könne in den nächsten Wochen, nach einer Unterredung bei den Verantwortlichen in Lyon, konkreter werden. Engel betonte abschließend, dass die Gemeinde fordere, dass der Schlosspark weiterhin für die Bevölkerung geöffnet bleiben müsse. Bei der Diskussion zum Projekt, betonten die Vertreter von „déi Lénk“, sie würden dem Ganzen mit gemischten Gefühlen gegenüber stehen. Die Art und Weise, wie das Projekt in die Öffentlichkeit gelangte, hätte sie aufgebracht.

Bürgermeister Engel bekräftigte alsdann nochmals, dass es keine 1.000 Möglichkeiten zur weiteren Gestaltung gebe. Dies sei ja erst mal nur ein Vorprojekt, ohne konkrete Informationen – auch nicht zur Finanzierung. „Man kann sicherlich jetzt hingehen und das Ganze so lange schlecht reden, bis es schlecht ist“, so Engel weiter. Doch dieses Projekt sei doch eine einmalige Gelegenheit für Sanem. Schöffe Marco Goelhausen (LSAP) betonte, dass es bei der baulichen Substanz Überraschungen geben könne und meinte abschließend, dass hier über etwas diskutiert werden würde, bei dem die Gemeinde Sanem nicht der Eigentümer ist.

Marc Gatti