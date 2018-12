Am 3. Oktober 2018 erfolgte der Startschuss zu den Erweiterungsarbeiten am Brückendeck des Viadukts zwischen Bahnhofsviertel und Oberstadt. Ziel dieser Arbeiten ist es, die Brückendecke von 15,30 auf 17,70 Meter – also um 2,40 m – zu erweitern. Im Frühjahr 2018 hatte das „Centre du patrimoine mondial“ der Unesco nach Einholen eines Expertenberichtes bei Icomos grünes Licht zu diesen Arbeiten gegeben. Hier soll beschrieben sein, welche Rolle die „Al Bréck“ in der Stadtgeschichte spielt.

Von Robert L. Philippart

Der Bau des Viadukts ist nicht von der Standortwahl des Bahnhofs zu trennen. Die Entscheidung der Regierung, die Festung Luxemburg durch einen ...