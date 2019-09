Die “Union des entreprises luxembourgeoises” (UEL) will aus den “Tripartite”-Gesprächen mit Regierung und Gewerkschaften aussteigen. Das geht aus einer Mitteilung der Patronatsvertretung an ihre Mitglieder hervor. Bei einer Tripartite-Sitzung am 18. September habe die UEL vorgeschlagen, dass Gewerkschaften und Arbeitnehmer separat einen Dialog mit dem Arbeitsminister führen. Hiermit würde man eine “übermäßige Politisierung der Positionen” vermeiden.

In dem Schreiben teilen die Unternehmer gegen die Gewerkschaften aus: “Der soziale Dialog auf nationaler Ebene, der ausgewogen sein möchte, ist nichts anderes als ein Instrument, das es den Gewerkschaften ermöglicht, sich als politische Kraft zu positionieren”, heißt es. Die UEL sehe keinen Wert darin, Teil eines Systems zu sein, das den Unternehmen jede Möglichkeit nehme, sich an wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen und neue Herausforderungen der Arbeitswelt anzupassen.

Mehr Einschränkungen, weniger Flexibilität

“Seit Jahrzehnten hat sich das Arbeitsrecht lediglich so weiterentwickelt, dass Arbeitnehmern kontinuierlich mehr Rechte eingeräumt wurden”, klagt die UEL. Im Gegenzug habe es lediglich mehr Einschränkungen und weniger Flexibilität für die Arbeitgeber gegeben. Die Tripartite produziere nur einen “Dialog der Gehörlosen”. Es sei klar, dass das alte Modell der Tripartite “am Ende seiner Laufzeit ist und den Herausforderungen der heutigen Welt nicht länger entspricht”, schreibt die UEL.

Bei der Gewerkschaft OGBL zeigte man sich in der vergangenen Woche schockiert über diese Attitüde. Dass sich die UEL nun in eine Verlierer- oder Opferrolle begebe, bezeichnete OGBL-Präsident André Roeltgen als “lächerlich”. Auch die anderen beiden Gewerkschaften CGFP und LCGB hätten die Haltung der UEL missbilligt. Roeltgen forderte die Arbeitgeber auf, ihre Position noch einmal zu überdenken. Wenn sie sich dem Sozialdialog jetzt verschließen würden, stehe der OGBL vor einer Zäsur. Unter diesen Voraussetzungen sei der “Kraftakt” die einzige Möglichkeit, den Sozialdialog wiederherzustellen, drohte Roeltgen. Er hoffe aber, dass die UEL noch einlenken werde.

In ihrem Koalitionsprogramm hatte die Regierung angekündigt, die Funktion dieses Tripartite-Gremiums noch verbessern zu wollen, um den Sozialdialog weiter zu fördern. Der Sozialdialog besteht aus regelmäßigen Treffen von Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Regierung und hat in Luxemburg eine jahrzehntelange Tradition. Die UEL will der Presse ihr Vorhaben am Montag mitteilen und sich am Dienstag mit der Regierung treffen.

