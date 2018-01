Der Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo (LSAP) will bei den Parlamentswahlen am 14. Oktober wieder antreten, wie er RTL gegenüber erklärte. “Wenn ich gefragt werde, und ich gehe davon aus, dass das der Fall ist, werde ich wieder antreten”, so di Bartolomeo. “Ich bin voll motiviert”. Der LSAP-Mann, der 1998 zum ersten Mal als Abgeordneter durch die Türen des Parlaments ging, gehört laut Umfragen zu den beliebtesten Politikern der sozialistischen Partei Luxemburgs.

“Ich hatte das Glück in meinem politischen Leben genug Abwechslung zu haben, so dass ich nicht eingeschlafen bin”, meinte di Bartolomeo über seinen erneuten Antritt. Sein Anspruch ist klar: “Ich trete nicht bei Wahlen an, um auf der Oppositionsbank zu landen”. Er habe aber Vertrauen in die Wähler. “Ich wünsche mir, dass sich der Wähler anhand von Fakten und nicht Wörtern entscheidet”, sagte er dann doch etwas zurückhaltender.

“Ich ziehe meinen Joker”

Für die Spitzenkandidatur der Partei interessiert sich der Parlamentspräsident aber nicht. Auf die Frage des RTL-Journalisten hin, wer diesen Posten bei der LSAP übernehmen soll, antwortete er: “Ich ziehe meinen Joker und werde mich als Parlamentspräsident nicht dazu äußern”. Gleich im nächsten Satz meinte er, dass Außenminister Jean Asselborn einen guten Vorschlag gemacht hatte. Asselborn hatte den Vizepremier und Wirtschaftsminister Etienne Schneider als Kandidaten vorgeschlagen.