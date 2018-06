33 Tore in der BGL Ligue sind eine Hausmarke! Die Erfolgsgeschichte von F91-Stürmer David Turpel, der vor der Winterpause erst bei sieben Treffern lag, hinterließ bleibenden Eindruck in der hiesigen Fußball-Landschaft. Entsprechend eindeutig war auch in diesem Jahr das Ergebnis der Tageblatt-Wahl des Fußballers der Saison. Spannender ging es bei den Trainern zu: Henri Bossi setzte sich gegen Meistertrainer Dino Toppmöller und Patrick Grettnich durch.

Nach Omar Er Rafik, der 2016/17 als D03-Torjäger und Torschützenkönig zum Fußballer des Jahres gekrönt wurde, ist nun sein aktueller Vereinskollege David Turpel von den BGL-Ligue-Trainern, -Spielern und der Tageblatt-Mannschaft zum Spieler der Saison gewählt worden. Allein von seinen Gegenspielern erhielt der Nationalspieler 53 der möglichen 65 Punkte, bei den Trainern und Vereinsverantwortlichen noch einmal 51.

F91 gegen Progrès

Insgesamt erhielt er sensationelle 172 Stimmen. Zum Vergleich: Er Rafik setzte sich letztes Jahr mit 120 Punkten durch, Turpel folgte damals auf Rang zwei mit 56 Zählern. Dahinter – weit abgeschlagen – lieferten sich diesmal Aleksandre Karapetian (Niederkorn) und Danel Sinani (F91) einen interessanten Zweikampf.

Übrigens bekam der Progrès-Torjäger von den Coaches nur drei Punkte, Sinani und Olivier Thill (Niederkorn) waren hinter Turpel die beliebtesten Namen der Übungsleiter. In der Endabrechnung führten zwei F91-Spieler vor einem Duo der Gelb-Schwarzen. Bei der Wahl zum Trainer des Jahres setzte sich diesmal Henri Bossi durch. Er erhielt insgesamt fünf Stimmen mehr als Dino Toppmöller. Dahinter folgt mit neun Punkten Patrick Grettnich.