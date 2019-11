Anne-Laure ist eine Verkehrsteilnehmerin, wie der Minister sie sich wünscht. Montags und dienstags fährt die gebürtige Escherin von Arlon mit dem Zug zur Arbeit, die letzten Kilometer vom Bahnhof in Bartringen zu ihrem Büro legt sie mit dem Bus oder dem E-Scooter zurück. Mittwochs und donnerstags fährt sie mit dem Auto, da die Arbeit früher beginnt und sie keine Lust hat, im Dunkeln auf den Bus zu warten. Die Dauer der Fahrt? „Zeitlich macht das keinen Unterschied, ich fahre so früh, dass ich am Stau vorbeikomme“, sagt sie. Freitags nutzt Anne-Laure eine Mitfahrgelegenheit. „Das passt am besten“, ergänzt sie lachend. „Dann gehen wir nach der Arbeit nämlich meistens mit den Kollegen noch etwas trinken.“



Luxemburgs Wirtschaft brummt wie ein Dieselmotor. Pünktlich ab 7 Uhr morgens rollen tonnenweise bunte Blechkisten über die schwarz geteerten Lebensadern dieses Wachstums. In jeder dieser vierrädrigen Kisten sitzen statistisch laut der „Luxmobil“-Studie des Transportministeriums von 2017 nur 1,2 Menschen, die mit Ingrimm oder Gleichmut auf das Nummernschild ihres Vordermanns starren. Zeit dafür haben sie genug, denn Stau ist in Luxemburg keine Ausnahme, sondern Alltag. Freie Bahn ist nicht in Sicht: Jede Woche kommen 254 Menschen hinzu – und mit ihnen 155 Autos. Die Straßen allerdings lassen sich Zeit beim Wachsen.

Das Ziel: mehr Menschen in weniger Fahrzeugen

„Wenn es uns nicht gelingt, grundlegende Veränderungen vorzunehmen, werden wir mittelfristig schwere wirtschaftliche Probleme haben.“ Mit dieser Prophezeiung stellte Verkehrsminister François Bausch („déi gréng“) am 29. Mai 2018 die Strategie für eine nachhaltige Mobilität (Modu 2.0) vor. Darin benennt sein Ministerium vier Ziele, die bis 2025 umgesetzt werden sollen. Sie lassen sich auf eine Maxime verdichten: mehr Menschen in weniger Fahrzeugen transportieren.



„Die Modu-2.0-Strategie stellt die richtigen Fragen, aber die Ziele sind überaus ehrgeizig“, erklärt Vincent Hein. Der Wirtschaftswissenschaftler arbeitet bei der Fondation IDEA, einer auf Initiative der Handelskammer gegründeten Denkfabrik. IDEA hat laut eigenen Angaben zum Ziel, das „Nachdenken über die nachhaltige Entwicklung Luxemburgs und die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen des Landes zu fördern“. In einem Arbeitspapier stellt Hein Probleme und Inkohärenzen bei der Umsetzung von Modu 2.0 fest, die den Erfolg des Projektes gefährden.