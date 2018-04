2017 wurden weniger Menschen von Staaten hingerichtet als im Vorjahr. Das stellt Amnesty International (AI) in seinem aktuellen Jahresbericht fest. Beunruhigend bleiben die Verhängung und Ausführung der Todesstrafe wegen Drogendelikten.

2017 wurden 993 Menschen in 23 Ländern hingerichtet. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Rückgang von vier Prozent, so Amnesty International in seinem Jahresbericht, der in der vergangenen Nacht veröffentlicht wurde. Gegenüber 1989 ging ...