“Dummeldeng am Krich” hieß ein Rundgang, der diesen Sommer mehrere Male von “Guide for one day” organisiert wurde. Das Besondere an dem Konzept: Ein Zeitzeuge erzählte den Teilnehmern von seinen Erfahrungen während des Zweiten Weltkrieges.

Auf der Flucht vor den alliierten Streitkräften sprengten die Nazis am 10. September 1944 die Brücke, die in Dommeldingen über die Alzette führt. Tote waren damals keine zu beklagen, doch viele der angrenzenden Gebäude wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Viele Menschen verloren damals ihr Zuhause.

Die Schäden von damals wurden schon vor ...