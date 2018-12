Steve Reckel war bisher immer der Mann im Hintergrund. Nicht nur wegen seiner Körpergröße, auch wegen seiner Zurückhaltung fiel der 42-Jährige neben seinen groß gewachsenen Kollegen aus dem Schöffenrat, Lex Delles und Steve Schleck, nicht weiter auf. Jetzt rückt Reckel – nicht zum ersten Mal in seiner politischen Karriere – nach und wird Bürgermeister der 5.000-Seelen-Gemeinde Mondorf. Zumindest an etwas mehr Scheinwerferlicht muss er sich also jetzt wohl oder übel gewöhnen.

Nachdem Lex Delles zum Tourismusminister ernannt wurde, soll Steve Reckel im Januar 2019 seinen neuen Posten ...