Wie hat Jean Asselborn die Stunden nach “Merde alors” verdaut? Das Tageblatt hat ihn am Freitag nach seiner Rückkehr in Luxemburg getroffen. Lob und Hass, Gelassenheit und Selbstzweifel: eine Reportage über sein Wechselbad der Gefühle – und die politische Zukunft des Außenministers.

Von Dhiraj Sabharwal



Freitag, 14. September, 17.00 Uhr: “Merde alors” ist wenige Stunden jung. Das Außenministerium in der rue du Palais de Justice wirkt wie leergefegt. Diplomaten spazieren in den Feierabend. Sie grüßen den Heimkehrer aus Österreich. Ob sie sich um dieses und jenes Dossier gekümmert hätten, fragt er. Ja, alles klar, die Antwort. Schönes Wochenende. Niemand traut sich, Luxemburgs Chefdiplomaten auf den Eklat vom Morgen anzusprechen.

Man sieht es den Gesichtern aber an: der oft undiplomatische Hausherr hat wieder zugeschlagen. Dieses Mal im Duell mit einem faschistoiden Innenminister aus Italien. Was ihn bei den Bürgern zum beliebtesten Politiker des Landes macht, treibt seinen Mitarbeitern oft Schweißperlen auf die Stirn. An diesem Tag ist es wohl ähnlich. Innerhalb weniger Stunden zeigt ein heimlich aufgenommenes Video, dass Europas dienstältester Außenminister kein Blatt vor den Mund nimmt. Den einen gefällt es, andere rollen mit den Augen – Jean Asselborn lässt niemanden kalt.

Die Augen leuchten rot

Er nimmt auf dem Sofa in seinem Büro Platz. Die Augen leuchten rot. Es ist eine Mischung aus Erkältung, Wut und Müdigkeit. Die Stimmung hat er sich aber nicht vermiesen lassen. Hier ein Witz, da eine Anekdote vor dem eigentlichen Gespräch: Hätte man die Nachrichten verschlafen, wäre ihm nichts anzumerken.

Dennoch spürt man nach einer Weile, dass der Streit am Morgen ihn beunruhigt. Meistens finden seine Auseinandersetzungen aus der Ferne statt. Nennt er Ungarns Premier Viktor Orban “Diktator”, müssen sich die beiden nicht bei einem Ministerrat über den Weg laufen. An diesem Freitag trennt ihn nur ein Stuhl von seinem italienischen Kontrahenten Matteo Salvini. Dass ihm der Kragen platzt, ist sogar der New York Times und The Guardian Meldungen wert. Es regnet Lob und Hasskommentare aus aller Welt: Gegen 17.30 Uhr hat jeder mitgekriegt, was am Morgen passiert ist.

Er blickt auf sein Smartphone. Die braune “Fanpost” ärgert ihn: “Wenn ich eine Seite davon lese, habe ich genug. Ganz schlimm.” Während viele Leserkommentare und Mails nur so vor rechtem Hass triefen, sind seine Privatnachrichten Balsam für die Seele. Frankreichs Ministerin für Europäische Angelegenheiten, Nathalie Loiseau, gibt ihm Rückendeckung.

Auch SPD-Politiker Martin Schulz lobt ihn per SMS für sein “Rückgrat”. Am Ende der Nachricht wird zum Abschied die italienische Episode mit Humor abgeschlossen: “Dein alter ...