Den „Minett“ auf die nationale und internationale Landkarte des Tourismus setzen: Dieses Ziel haben Esch 2022 und die Unesco-„Man and Biosphere“-Kandidatur (MAB) gemeinsam. Zu diesem Zweck nutzen die beiden ein gemeinschaftliches Projekt: den Minett-Trail und die elf Schlafunterkünfte, die bis 2022 in den Mitgliedsgemeinden von Pro-Sud entstehen sollen.

Für die Ausgestaltung dieser zukünftigen „Gîtes“, die den Wanderern entlang des 80 Kilometer langen Minett-Trail für Übernachtungen zur Verfügung stehen sollen, organisieren das interkommunale Syndikat Pro-Sud und der OAI („Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils“) einen Architektenwettbewerb. „Die Menschen sollen das MAB-Territorium physisch erkunden können“, sagte Robert Garcia, Koordinator des Minett-Trail bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Dafür sei der Trail ideal.

Die europäische Kulturhauptstadt bringe weitere Besucher aus dem Ausland. In jeder Gemeinde entsteht eine Unterkunft mit Platz für vier bis zwölf Schlafgelegenheiten. Das macht eine Gesamtzahl von 70 bis 80 Betten. Der geplante Wanderweg führt entlang der touristischen Sehenswürdigkeiten des Südens und nicht weit von den Städten entfernt. Die Einrichtung dieser Unterkünfte habe einen speziellen Charakter und sei von ganz unterschiedlicher Natur: „Die Übernachtungsmöglichkeiten stellen einen Querschnitt durch alle Typen der Architektur dar“, sagte Architekt Marco Bidaine (OAI). Von einer ehemaligen Schule, über einen Passagierwaggon, ein Hausboot, bis hin zu einem ehemaligen Arbeiterhaus ist alles vertreten. Die Wanderer entdecken durch den Trail und die Unterkünfte nicht nur die Schönheit der Natur, sondern auch die industrielle Geschichte des Landes.

Die einzelnen Gemeinden finanzieren den Ausbau oder die Errichtung der einzelnen „Gîtes“. Das Management soll später ein einziger Anbieter übernehmen. Am 11. November ist der Architekturwettbewerb in Form einer „Consultation anonyme d’architectes“ mit einer Vorauswahl gestartet worden. Die Frist für die Abgabe der einzelnen Projekte läuft bis zum 13. Februar 2020. Am 6. März werden die Gewinner bekannt gegeben.

Der 22.2.2022 ist das Startdatum für Esch 2022. Dann sollen auch die elf Unterkünfte fertiggestellt sein. Eine informelle Arbeitsgruppe hatte sich deswegen auf die Suche nach Standorten gemacht, die zeitlich und finanziell realisierbar erscheinen. Für das Kulturhauptstadtjahr stellen die „Gîtes“ einen „architektur-artistischen“ Beitrag dar, der mit einem künstlerischen und soziokulturellen Programm bespielt werden soll. Esch 2022 diene dazu, der Region eine Identität zu verleihen, erklärte Generalkoordinatorin Nancy Braun. Der Trail und die Unterkünfte seien ein Werkzeug, das sie auch dafür nutzen könnten, um die Region touristisch zu vermarkten.

Das kulturelle Programm rund um den Trail steht noch nicht fest, soll jedoch so schnell wie möglich entwickelt werden. Dies sei ein partizipatives Projekt, das über das Jahr 2022 Bestand haben wird und weiterentwickelt werden soll, so Braun weiter. Zuerst müsste allerdings herausgefunden werden, was die Bedürfnisse des „Office régional du tourisme Sud“ (ORT-Süd) seien und was für die Menschen aus der Region wichtig sei. Die Ausarbeitung des neuen Wanderweges geht auf eine Initiative des Tourismusbüros zurück.

Um den gemeinschaftlichen Aspekt dieses Vorhaben hervorzuheben, sind eine audiovisuelle Dokumentation, ein Katalog und eine Wanderausstellung für das Jahr 2022 vorgesehen. Dazu wurde ein Projektvorschlag bei Esch 2022 eingereicht.

Die Schlafmöglichkeiten werden sich an den elf folgenden Standorten befinden:

– Käerjeng: die frühere „Lënger Schule“ in Linger,

– Petingen: ein ehemaliger Passagierwagen der Eisenbahn im Fond-de-Gras,

– Differdingen: ein altes Wohnhaus im Industriedorf Lasauvage,

– Sanem: neue Räumlichkeiten in einem ehemaligen Pavillon gegenüber der Bahnhaltestelle Sanem/Lycée Belval,

– Monnerich: neues Gebäude neben dem Kulturzentrum „Beim Nëssert“ in Bergem,

– Esch/Alzette: eine mobile Pop-up-Unterkunft auf dem Gelände der Stadt,

– Schifflingen: Einrichtung im Inneren eines ehemaligen Wasserbeckens (unterirdisch gelegen),

– Kayl: Sanierung eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Minen in Tetingen,

– Rümelingen: Sanierung des ehemaligen „Polverhaus“ Maison Gonner,

– Düdelingen: ein Hausboot auf dem Wasserbecken in der Nähe des Wasserturms,

– Bettemburg: Innenausbau des ehemaligen Eingangportals des Märchenparks.