Sven Remakel hat sich in den letzten Jahren hierzulande als Trail-Spezialist einen wahren Namen gemacht. Der CAD-Athlet gehört als Titelverteidiger bei den diesjährigen nationalen Meisterschaften in dieser Disziplin am Sonntag verständlicherweise wieder zum engeren Favoritenkreis. Vor einigen Saisons war der 29-Jährige noch ein unbeschriebenes Blatt in dieser Szene. Doch nach einer fast achtjährigen sportlichen Pause fand der Leichtathlet durch einen Sinneswandel wieder seine Liebe zum Sport zurück.

Steckbrief Name: Sven Remakel

Geburtsdatum: 28.7.1989

Beruf: Soldat

Wohnhaft in: Bettemburg

Lizenziert beim: CA Düdelingen Beste Resultate: *Nationaler Meister im Trail (2017), Zweifacher Gewinner des Leopard Ultra-Trail Mullerthal über 112 km (2017, 2018) *Gewinner des „Grand Trail des Lacs et Châteaux“ über 60 km

(2018) *Zweiter Platz beim Trail Uewersauer über 52 km (2017) *Zweiter Platz beim „Black Forest Trailrun“ über 35 und 57 km (2017) *Gewinner beim Red Rock Challenge über 49 km (2017)

Sport spielte für Sven Remakel eigentlich schon in Jugendjahren eine große Rolle. Neben anfänglichen Versuchen im Turnen, Badminton und Fußball entdeckte der Luxemburger im Alter von zehn Jahren die Leidenschaft zur Leichtathletik, wo er auch entsprechende Erfolge verbuchen konnte. Dann, mit 17 Jahren, hängte das damalige Talent seine Karriere an den Nagel und trat der luxemburgischen Armee bei. Auf einmal hatte der Sport für den damaligen Teenager keine Priorität mehr. Vielmehr wollte Remakel mit Freunden abends einen draufmachen.

“Ich mochte es, mir den einen oder anderen ‘Patt’ zu gönnen. Leider wurde der Alkoholkonsum von Jahr zu Jahr schlimmer, was natürlich so einige Probleme mit sich brachte. Irgendwann habe ich mir aber die Frage gestellt, wo ich mich in ein paar Jahren sehen möchte. Würde ich in Zukunft noch immer jedes Wochenende wissen wollen, wer am meisten Bier vertragen würde? Von einem Tag auf den anderen habe ich dann den Entschluss gefasst, ganz mit dem Trinken und auch dem Rauchen aufzuhören. Ebenfalls habe ich zur gleichen Zeit angefangen, einen veganen Lebensstil zu führen”, denkt ...