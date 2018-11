Es kommt nicht oft vor, dass ein Luxemburger ein Buch eines Nobelpreisträgers verlegt. Marc Schmitz tut es. Der gebürtige Diekircher kennt den kongolesischen Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege auch persönlich. Hier seine Geschichte.

Marc Schmitz stammt aus Diekirch, lebt aber seit langer Zeit schon in Brüssel. Die Liebe und der Beruf ließen ihn auswandern. Seiner Luxemburger Heimat fühlt er sich nach wie vor verbunden, besucht regelmäßig seine Familie, ist aber auch von Berufswegen her häufig im Großherzogtum unterwegs. So wird er am 17. und 18. November mit einem Stand auf der Buchmesse “Walfer Bicherdeeg” präsent sein. Auch ist er regelmäßiger Gast des “Festival des migrations”. Denn Marc Schmitz ist Verleger. Er arbeitet für Grip (“Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité”), eine eher auf Forschungsarbeiten spezialisierte Einrichtung. Grip hat aber auch mehrere Bücher über den diesjährigen ...