Zum ersten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison steht der Luxemburger Leandro Barreiro in der Startelf des 1. FSV Mainz 05. Nach einem Kurzeinsatz gegen Paderborn am 5. Oktober ist es sein zweiter Einsatz 2019/20.

Im November trennte sich Mainz von Trainer Sandro Schwarz. Achim Beierlorzer übernahm den Verein des Luxemburgers, der zu diesem Zeitpunkt auf Platz 16 der Tabelle stand. Zweimal sass der 19-jährige Nationalspieler auf der Ersatzbank, bis es am 7. Dezember also zu einer ersten Startelf-Nominierung in der laufenden Saison reichte. Mainz, mittlerweile auf Rang 12, trifft am 14. Bundesliga-Spieltag auf Augsburg (14.).

Der zweite FLF-Profi in der höchsten deutschen Liga, Laurent Jans (SC Paderborn/18.), ist am Sonntag um 18.00 Uhr bei Werder Bremen (13.) zu Gast.