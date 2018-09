Guy Acker (47) ist das Gesicht hinter “Thérakulix”: einem mittelalterlichen Stand mit selbst zusammengestellten Teemischungen, Met, Hypocras und Likören im Sortiment.

Seit acht Jahren ist Guy Acker, der ansonsten als Techniker bei einem Forschungszentrum arbeitet, zusammen mit seiner Frau Claudine regelmäßig auf Mittelaltermärkten unterwegs und bietet dort seine Waren an.

Was ihn am Mittelalter fasziniert? “Das hat bereits in meiner Jugend angefangen, als wir öfters Rollenspiele gespielt haben. Jeder hatte seinen eigenen Held.” Die Mittelaltermärkte geben ihm etwas von dem Gefühl zurück, in einer Fantasiewelt zu sein. Die Feste seien ein ganz guter Ausgleich zu seinem Beruf. “Den ganzen Stress vergesse ich, sobald ich mit dem Aufbau angefangen habe, und das hält so lange an, bis ich nach dem ...