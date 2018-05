Ja, der Leistungskatalog der CNS ist veraltet. Doch an seiner Modernisierung wird gearbeitet, heißt es bei der Gesundheitskasse.

Der Leistungskatalog sei “hoffnungslos veraltet”, den Menschen in Luxemburg werde längst nicht mehr die bestmögliche medizinische Versorgung zugesichert – die Vorwürfe der Vereinigung der Ärzte und Zahnärzte (AMMD) am Montag wiegen schwer. Und sie dürften mehr als einen Patienten in Luxemburg verunsichert haben. Der Leistungskatalog listet die medizinischen Akte, Behandlungen, Medikamente und Arzttarife auf, die von der Gesundheitskasse CNS übernommen bzw. zurückerstattet werden. Die Ärzte dürfen eigentlich nur das verschreiben, was dieses Verzeichnis vorsieht.

Dass der Leistungskatalog veraltet sei, wüssten alle, sagte CNS-Präsident Paul Schmit. An seiner Modernisierung werde seit längerem gearbeitet. Dabei nehme man sich Kapitel für Kapitel vor. Als erster Bereich wurde jener bezüglich der chirurgischen Eingriffe erörtert. Bei der Erneuerung des Leistungsverzeichnisses hätte man dieses gleich als Ganzes neu formulieren können. Man hätte sich dann an bestehenden Beispielen im Ausland inspiriert. Das lehnte die AMMD ab. Sie bevorzugte die kapitelweise Vorgehensweise, so Paul Schmit.

Stets dabei waren bisher auch die Ärzte. In den betreffenden Arbeitsgruppen stellten sie vier von zehn oder vier von acht Mitgliedern. Doch nach der Ankündigung der Ärzteschaft, ihre Zusammenarbeit im Ausschuss “Nomenclature” vorerst einzustellen, ist unklar, wie es mit dieser dringend benötigten Modernisierung weitergehen soll.

Noch keine Meinung zum “Tiers payant”

Eine außerordentliche Generalversammlung der AMMD am 16. Mai hatte per Resolution eine entsprechende Entscheidung getroffen. Was die Ärzteschaft sich wünsche, sei ihm nicht ganz klar, sagte Schmit. Die aktuelle Kritik der AMMD an der CNS gewann besonders nach der rezenten Annahme des umstrittenen Spitalplans im Parlament an Fahrt. Das Fass zum Überlaufen brachte dann die vor einigen Wochen losgetretene Debatte über die Verallgemeinerung des Drittzahler-Prinzips (“Tiers payant”) – ein No-go für die Ärzte, sagen sie.

Die CNS selbst habe sich in dieser Frage noch keine abschließende Meinung gebildet, so Präsident Schmit. Er könne derzeit noch nicht sagen, ob man insgesamt dafür oder dagegen sei. Sollte jedoch eine sofortige allgemeine Einführung beschlossen werden, müsse man u.a. sicherstellen, dass die dem Patienten in Rechnung gestellten Leistungen auch tatsächlich geleistet wurden. Eine Kontrolle, die derzeit der Patient übernimmt.

Idee einer schrittweisen Erweiterung

Denkbar wäre eine schrittweise Erweiterung des Drittzahler-Prinzips, etwa bei hohen Beträgen. Auch könnte der Personenkreis, der bisher in den Genuss des sogenannten “Tiers payant social” kommt, erweitert werden. Derzeit wird lediglich Personen mit äußerst bescheidenem Einkommen nach Vorlegen einer entsprechenden Bescheinigung des Sozialamtes ihrer Gemeinde beim Arztbesuch nur der Versichertenanteil verrechnet. Die restlichen Kosten übernimmt die CNS gleich.

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des aktuellen Systems zugunsten der Versicherten wäre die sofortige elektronische Übermittlung der beim Arztbesuch und bei der medizinischen Behandlung anfallenden Kosten an die CNS, so dass diese dem Versicherten das Geld schneller überweisen könnte. Schmit selbst plädiert für eine schrittweise Vorgehensweise. Aber das sei Verhandlungssache mit der AMMD. Die Neuerung muss in die Konvention, die für jeden in Luxemburg praktizierenden Arzt obligatorisch ist. Es sei denn, das Drittzahler-Prinzip wird per Gesetz verallgemeinert.