„Meng Eltere waren deemools erféiert, wéi ech gesot hunn, ech géing an d’Kachschoul op Dikrech goen. Ech hu mäi Kapp awer duerchgesat, an haut sinn ech immens glécklech, datt ech déi Schoul besicht hunn“, sagte Claude Peiffer am Montagabend, nachdem er den „Award of Excellence“ in der „Ecole de l’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg“ (EHTL) erhalten hatte.

Der 1951 in Petingen geborene Claude Peiffer ist seit vielen Jahren kein Unbekannter im Gastronomiebereich. Ganz im Gegenteil. Doch der Weg dorthin war lang. Beginnen wir vielleicht im Escher Lyzeum, das Claude Peiffer als Jugendlicher besuchte, nachdem er die Grundschule in Petingen hinter sich gebracht hatte. „Meine schulischen Resultate waren alles andere als glänzend“, sagt er heute von sich selbst. „Nachdem ich in der Ferienzeit in einem Hotel gejobbt hatte, stand für mich fest, dass ich in diesem Sektor später einmal arbeiten möchte.“

Diese Idee fand bei seinen Eltern keinesfalls Nährboden, und dennoch besuchte Claude Peiffer wenig später die „Dikrecher Kachschoul“, wie sie damals genannt wurde. Im Jahr 1969 machte er dort sein Abschlussexamen. Anschließend zog es ihn drei Jahre lang ins Nachbarland Deutschland, genauer gesagt nach München und Stuttgart, wo er Leiter einer Restaurantkette wurde.

Nach einem kurzen Abstecher zur Horesca als beigeordneter Sekretär war Villeroy & Boch 1982 die nächste Etappe in seinem Leben. Hier war er maßgeblich am Aufbau der firmeneigenen Produktpalette für den Hotel- und Gastronomiebereich beteiligt. Über 22 Jahre lang war er dort tätig und begegnete in der Zeit viele in- und ausländische Kunden. „Ich war stets unterwegs, war beruflich viel auf Reisen. Ich konnte mir so ein Gesamtbild des Sektors machen, was mir damals und auch heute noch in meiner Arbeit sehr hilfreich war und ist.“ 2004 zog es ihn zu einem Konkurrenten von Villeroy & Boch, und zwar zu RAK Porcelain. Er bekleidet heute das Amt des „Managing Director“ für RAK Porcelain Europe.

Seit 15 Jahren auch in Luxemburg tätig und zurzeit noch auf Windhof angesiedelt, wird das Unternehmen im Oktober in Richtung Krakelshof bei Bettemburg umziehen. Als einer der größten Anbieter für Produkte für das Gastronomiegewerbe (Porzellan, Bestecke, Gläser usw.) beschäftigt das Unternehmen 70 Mitarbeiter in Luxemburg, weltweit liegt die Personalzahl bei rund 3.600.

Auf seinem Weg zu dem Ziel, das er heute erreicht hat, gibt es aber noch eine Etappe, die Claude Peiffer hervorheben möchte. Er war während einiger Jahre Präsident der „Amicale des anciens élèves de l’EHTL“ und erwähnt nicht ohne Stolz, dass diese Vereinigung eine Studienbörse geschaffen hat, die finanzschwachen Schülern der EHTL unter die Arme greifen kann. Diese Börse wird von den Mitgliedern selbst, aber auch von Sponsoren gespeist.

In seiner Freizeit schraubt Claude Peiffer gern an Oldtimern herum, ansonsten verbringt er seine Zeit im Kreise der Familie, zu der auch zwei Enkelkinder gehören, die ihm sehr viel Spaß bereiten.

Roger Infalt