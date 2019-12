Deep Purple macht seit 1968 Musik – und tourt (in verschiedenen Besetzungen) seitdem fast ohne Pause um den Globus. Jetzt kommt die kultisch verehrte Band mal wieder nach Luxemburg. Tickets für das Konzert im Oktober 2020 können ab dem 6. Dezember gekauft werden.

Heute hat die Rocklegende Deep Purple neue Tourdaten bekannt gegeben – und die Fans im Großherzogtum können sich freuen: Denn am 10. Oktober 2020 tritt die Band in der Rockhal auf. In ihrer achten Besetzungs-Variante („Mark VIII“) sind Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse und Don Airey mit dabei.

Karten können am Freitag, 6. Dezember, ab 10 Uhr gekauft werden. fgg