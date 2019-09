Ein Unternehmen aus den USA hat ein Präparat auf den Markt gebracht, das angeblich das Leben verlängern soll. Eine ganze Reihe anderer Firmen arbeitet an ähnlichen Produkten. Eine neue Anti-Aging-Welle kommt auf uns zu.

Das ewige Leben ist schon immer ein Traum der Menschen. Viele glaubten und glauben an ein Jenseits, in dem sie ihr Leben selbst nach dem Tod noch weiterleben können. In der Antike tauchten erste Berichte über vermeintliche Jungbrunnen auf, die, so man von ihren Wassern trinkt, das ewige Leben oder zumindest die Jugend schenken. Auch fantastische Artefakte wie der Heilige Gral sollen ewige Jugend schenken, wenn man sie findet und richtig anwendet.

Auch die Moderne kennt solche fantastischen Erfindungen, die Helden und Schurken, zumindest in den Geschichten, unsterblich machen können. Sei es ein Gerät, das die Zellen permanent verjüngt, oder ein Verfahren, mit dem der Inhalt des Gehirns in einen Computer oder einen neuen Körper kopiert werden kann.

Alpha-Ketoglutarat

In der Realität wenden sich Verbraucher allen möglichen Cremes und Nahrungsergänzungsmitteln zu, von denen sie sich eine jüngere Haut, eine gesündere Darmflora oder einfach nur ein längeres Leben erhoffen. In den USA ist nun ein neues Produkt auf den Markt gekommen, das genau dies verspricht – eine Verlängerung des Lebens. Das Wissenschaftsmagazin New Scientist berichtete darüber.

Das Produkt mit dem Namen Rejuvant von der Firma Ponce de Leon Health (PDLH) aus Florida wird seit Juli in den USA in zwei Versionen verkauft – eine für Männer und eine für Frauen. Beide Varianten enthalten Alpha-Ketoglutarat (AKG). Die Version für Männer enthält zusätzlich Vitamin A, die für Frauen Vitamin D3. Alle drei Inhaltsstoffe werden von den zuständigen amerikanischen Behörden als für den Menschen unbedenklich eingestuft.

Zombiezellen bekämpfen

Studien zufolge kann AKG das Leben von Mäusen und Würmern verlängern, schreibt New Scientist. Laut PDLH, so das Magazin weiter, liegen die experimentellen Befunde der eigenen Forschung einem Fachblatt zur Prüfung vor, wurden aber noch nicht veröffentlicht. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 199 Dollar für einen Monatsvorrat. Gegen diesen Preis stellt PDLH die Kosten des Alterns: ein Zimmer in einem Altenheim, Altenpflege und den Verlust an Selbstständigkeit.

Laut Hersteller setzt das Produkt bei der sogenannten „zellulären Seneszenz“ an. So bezeichnet man es, wenn Zellen nach ca. 50 Verdopplungen aufhören, sich zu teilen. Während des normalen Alterns sammeln sich diese seneszenten Zellen im Körper an. Einem Informationsvideo von PDLH zufolge senden diese Zellen – von der Firma theatralisch als Zombizellen bezeichnet – ein Signal, das andere Zellen dazu verleitet, auch seneszent zu werden. Rejuvant soll dieses Signal blockieren und so die Ausbreitung des Phänomens verlangsamen.

Nahrungsergänzungsmittel statt Medikament

Zelluläre Seneszenz ist kein Phänomen, das zwangsläufig in allen Zellen vorkommt. Verschiedene Lebewesen wie Korallen, Schwämme oder Hummer bleiben davon verschont. Auch Krebszellen teilen sich ohne Einschränkung und mit den damit verbundenen Problemen.

Laut New Scientist arbeitet auch eine Reihe anderer Unternehmen an Mitteln, die das Leben verlängern sollen. PDLH konnte die Konkurrenz schlagen, weil es sein Produkt als Nahrungsergänzungsmittel und nicht als Medikament auf den Markt gebracht hat, schreibt New Scientist. Tatsächlich warnen Forscher immer wieder davor, die Ergebnisse von Tierversuchen auf den Menschen zu verallgemeinern. Etwas, das bei Mäusen und Würmern klappt, muss noch lange nicht beim Menschen funktionieren.

Keine Unsterblichkeit

Überzeugt davon, das Leben verlängern zu können, ist auch der Forscher Abrey De Grey. Er betrachtet das Altern wie eine Krankheit, die man heilen kann. In seinem SENS-Institut forscht er an Lösungen. In einem Interview mit dem Tageblatt sagte De Grey 2016: „Altern ist nichts anderes als der angesammelte Schaden im Körper.“ Er ist überzeugt, dass es gelingt, in den kommenden 25 Jahren eine Therapie zu entwickeln, um diesen Schaden zu beheben.

Die Unsterblichkeit kann De Grey nicht herbeiführen. Auf eventuelle religiöse Implikationen angesprochen, sagte der Forscher im Interview: „Wir verhindern nicht den Tod. Wir stellen die Gesundheit her. Wir verhindern nicht, dass Menschen von einem Laster überfahren werden, und wir halten Gott nicht davon ab, einen Asteroiden auf die Erde fallen zu lassen. Das hat gar nichts mit dem zu tun, was wir machen.“ In rezenten Interviews zeigte sich De Grey aber extrem optimistisch, was baldige Resultate seiner Forschung angeht.

Forschung an Telomeren

Wissenschaftler verstehen die Mechanismen des Alterns immer besser. Eine Rolle dabei spielen die Telomere. Der Bauplan des Körpers ist in der DNS gespeichert. Diese steckt in den Chromosomen im Kern der Körperzellen. An den Enden der Chromosomen sitzen „Kappen“ – die Telomere, die eine wichtige Rolle beim Kopieren der DNS spielen. Bei jeder Zellteilung werden die Telomere kürzer. Die Telomere einer 65-jährigen Person sind etwa halb so lang wie die eines neu geborenen Kindes. Werden sie zu kurz, dann kann sich die Zelle nicht mehr teilen.

Die Molekularbiologin Elizabeth Blackburn erhielt 2009 den Medizin-Nobelpreis für ihre Forschung an den Telomeren. Sie vergleicht die Telomere mit den Plastikenden, die Schnürsenkel daran hindern, auszufransen. Wenn diese Enden abnutzen, dann geht es den Zellen nicht mehr so gut, was das Risiko für Alterskrankheiten erhöht: z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, ein schwaches Immunsystem und mehr. Blackburn entdeckte ein Enzym namens Telomerase, das die Enden der Chromosomen teilweise wieder aufbaut und so den Prozess verlangsamt.

Sport und gesunde Ernährung

Die Nobelpreisträgerin ist überzeugt, dass schon der richtige Lebensstil dazu beiträgt, dass man länger gesund bleiben kann. Die Ratschläge, die sie gibt, sind wenig überraschend: chronischen Stress vermeiden, Sport, gesund essen und genug schlafen. Diese Maßnahmen würden dabei helfen, die Telomere zu erhalten. „Kleine Veränderungen darin, wie Sie mit Stress umgehen, können zu langfristigen Gewohnheiten führen, die einen Unterschied machen können“, sagte sie 2017 in einem Interview mit dem Guardian.

Bei Nahrungsergänzungsmitteln, die ein längeres Leben versprechen, mahnte Blackburn 2017 zur Vorsicht. Es gebe zwar Mittel, die die Telomerase ankurbeln. Allerdings seien diese Dinge noch recht unerforscht. Telomerase habe zwar positive Effekte. Ein zu hoher Telomerase-Wert erhöhe allerdings das Risiko, an einem Gehirntumor, Melanomen oder nicht durch Rauchen bedingten Lungenkrebs zu erkranken. Andererseits sei noch nie nachgewiesen worden, dass eine gesunde Ernährung und Sport das Krebsrisiko erhöhen.

Der Pillen-Hersteller Ponce de Leon Health teilt seinen Namen mit dem spanischen Konquistador Juan Ponce de León, dem nach seinem Tod angedichtet worden ist, er habe nach dem Jungbrunnen gesucht.