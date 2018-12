Vor drei Jahren flog mit dem VW-Dieselskandal einer der spektakulärsten Wirtschaftsbetrugsfälle der Nachkriegszeit auf. Die Luxemburger Regierung hat bis jetzt wenig dagegen unternommen – und das soll auch so bleiben.

Am Anfang war Bewunderung. Bewunderung für deutsche Technik. Der US-Amerikaner John German war begeistert von den sauberen VW-Dieselmotoren, die millionenfach in den Vereinigten Staaten verkauft wurden. Vor allem die angegebenen NOx-Werte beeindruckten den Experten des Internationalen Rats für ein sauberes Verkehrswesen (ICCT). Die Modelle in den USA pusteten sogar noch weniger Stickoxid in die Luft als die Autos, die der Konzern in Europa verkaufte.

Doch wenn Volkswagen in den USA so gute Autos anbieten kann, fragte German sich, ...