Was LSAP und DP, also zwei der drei Regierungsparteien, in ihrem Wahlprogramm versprochen hatten, wird nun von einem Minister der dritten Koalitionspartei, den Grünen, umgesetzt.

Der Infrastrukturminister François Bausch hat gestern Erläuterungen zum kostenlosen öffentlichen Verkehr in Luxemburg abgegeben – und das Interesse war riesengroß: Französisches Fernsehen, deutsche Radiosender, überregionale Presse aus den Nachbarländern, selten kannte eine Pressekonferenz hierzulande derartigen Zulauf, der – wegen der Kontrolle am Eingang des Ministeriums – zu einer viertelstündigen Verzögerung führte.

Dass der gestrige Journalistenstau in der Lobby des Nachhaltigkeitsministeriums einen Vorgeschmack auf die Zustände an den Bahnhöfen nach dem 1. März 2020 gegeben hat, glaubt zumindest der Minister nicht.

Es sei die „soziale Kirsche auf dem Kuchen“; wobei der Kuchen der öffentliche Verkehr sei, der zurzeit größer, schneller, bequemer … „gebacken“ werde. Dass dieser Prozess in vollem Gange ist und erst in mehreren Jahren, also nach der angekündigten Maßnahme, richtig greifen wird, beunruhigt den Minister nicht.Die Einführung der kostenlosen Beförderung in Bahnen und RGTR-Bussen sei, so das mehrfach wiederholte neue „wording“, eine soziale Maßnahme und keineswegs ein Mittel zur Förderung des öffentlichen Transportes und seiner Publikumszahlen.

Er erwarte keine spektakuläre Zunahme der Nutzerzahler: diese sei nur durch ein verbessertes Angebot zu erreichen.

Auch ohne die Einführung des Nulltarifs sei der ÖV in Luxemburg konkurrenzlos billig – mehr Passagiere seien nur durch qualitativen und quantitativen Ausbau möglich.

Die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme, die der Minister für Eisenbahn, Tram, TICE und RGTR mit 41 Millionen Euro pro Jahr beziffert, stehen denn auch in einem recht bescheidenen Verhältnis zu den Milliarden, die in den kommenden Jahren in ebendiesen Ausbau gesteckt werden (siehe Grafiken).

2,6 Milliarden Investition

Zwischen 2018 und 2023, also während der angelaufenen Legislatur, sollen 2.232.000.000 Euro in die Eisenbahn investiert werden, darunter rollendes Material für 400 Millionen Euro. Die Investitionen in die Tram werden sich im gleichen Zeitraum auf 388.000.000 Euro belaufen (vom Findel bis zur „Cloche d’Or“). Weitere Ausgaben wie der Ausbau in Richtung Arloner Straße und die Realisierung der schnellen Tramverbindung Luxemburg-Esch werden folgen, sind aber in dieser Summe noch nicht enthalten.

Kein Personalabbau

Entwarnung gab Bausch in Sachen Personal. Von den Aufgaben des Zugpersonals würden die unwichtigsten wegfallen, also die Ticketkontrolle und der Verkauf von Fahrscheinen. Die Sicherung der Qualität, der Einsatz für Ordnung in den Zügen und an den Haltestellen sowie der Erhalt der Sicherheit würden als Aufgaben bleiben; weitere Missionen könnten hinzukommen. Auch an den kleineren Bahnhöfen würde künftig Personal gebraucht, allerdings eher am Bahnsteig als hinter einem Schalterglas, so der Minister. Personalabbau werde es jedenfalls nicht geben.

Zu den Forderungen des Landesverbandes, der gestern mit einem Protest-„Piquet“ vor dem Ministerium präsent war, äußerte sich Bausch gestern nicht: Die Gewerkschaft verlangt einen neuen „Contrat de service public“ mit 15 Jahren Laufzeit, die massive Neueinstellung von Personal und die Wiedereröffnung bereits geschlossener Bahnhöfe.