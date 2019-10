Onlineforen anheizen, komplexe Zusammenhänge simplifizieren und die Opferrolle ausleben: Die Rede ist von Luxemburgs Möchtegern-Populisten. Man erinnere sich an die Wee2050/ADR-Angstmacherei zurück: Die luxemburgische Sprache ist in Gefahr, bald darf man nur noch auf Französisch träumen. Genau diese Fraktion wird sich beim Lesen des Berichts „Travail et cohésion sociale“ bestätigt fühlen: Das Französische ist hierzulande die am meisten verwendete Sprache am Arbeitsplatz. Befasst man sich jedoch mit den detaillierten Forschungsergebnissen der Statistiker, zeigt sich ein viel komplexeres Bild der Sprachsituation.

Diese Komplexität lehnen aber all jene ab, die einfache Lösungen für angeblich einfache Probleme haben. Es ist bequem, zu behaupten: „Es wird überall nur noch Französisch geredet.“ Komplizierter wird es hingegen, wenn man unsere Gesellschaft in feine Kategorien unterteilt und sich mit sozioökonomischen Faktoren beschäftigt. So heißt es sehr deutlich im Bericht: „L’usage des langues dépend dans une large mesure du secteur économique dans lequel on travaille ainsi que du niveau d’éducation dont on dispose et du type d’occupation que l’on exerce.“

Da wird dem Populisten schwindelig. Wie soll man daraus bitte eine griffige Formel ableiten, um Ressentiments gegen Fremde zu schüren? Dem gemeinen Populisten wird wahrscheinlich noch unwohler, wenn er nuancieren muss, dass das Luxemburgische weiterhin die dominante Sprache in den öffentlichen Verwaltungen und im Bildungswesen ist. Und was auch nicht so ganz in das Schwarz-Weiß-Bild unseres Populisten passen will: Deutsch wird gemäß Bericht sehr stark im Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst, in der Industrie und im Handel verwendet. Demnach spielen Variablen wie Nationalität, die Branche und das Bildungsniveau mit Blick auf die Sprachverwendung eine zentrale Rolle.

Aber auch hier gibt es schlechte Nachrichten: Innerhalb dieser einzelnen Variablen gibt es sehr große Unterschiede. Klartext: Es ist schlicht und ergreifend falsch, zu sagen, „die Luxemburger erleben dieses und jenes“. Denn „die“ Luxemburger gibt es nicht. Luxemburgs Einwohner erleben eine jeweils unterschiedliche Sprachsituation.

Die Wissenschaftsleugner sollten deshalb am besten ab hier abschalten. Für alle anderen lohnt sich der Blick auf die sogenannten „Cluster“ der Statistiker. Sie unterteilen Luxemburg in zehn Sprachgruppen, die der Realität näher kommen als das übliche undifferenzierte rechte Gejammere.

Das schönste Beispiel des Berichts befasst sich mit portugiesischen Mitbürgern. Das traditionelle Bild sei der immigrierte Portugiese, der nur eine oder zwei Sprachen im Bauwesen verwende. Luxemburg habe sich jedoch gewandelt: Es gebe auch eine Gruppe, die mehrheitlich von portugiesischen Bürgern gebildet werde und mehr als vier Sprachen in gut bezahlten Jobs verwende. Beide gehören zu diesem Land – aber wen interessieren schon mühsam zusammengestellte Statistiken?