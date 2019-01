Die Lieferengpässe beim Grippeimpfstoff sind einerseits auf eine gestiegene Nachfrage und andererseits auf die Gesetze des freien Markts zurückzuführen. Dies antwortet Gesundheitsminister Etienne Schneider auf parlamentarische Anfragen der Abgeordneten Jean-Marie Halsdorf (CSV), Max Hahn (DP), Jeff Engelen (ADR) und Mars di Bartolomeo (LSAP).

Gleich vier Abgeordnete aus unterschiedlichen Parteien hatten sich am 18. und 19. Dezember 2018 um die Gesundheit der Bevölkerung gesorgt und Fragen zum Engpass bei der Auslieferung des Impfstoffs gegen die saisonale Grippe gestellt. Der Markt der Medikamente und der Impfstoffe sei nicht öffentlich geregelt und funktioniere nach dem Prinzip des Angebots und der Nachfrage, präzisiert Minister Schneider gleich zu Beginn seiner Antwort. In der Tat komme es auch bei anderen Medikamenten europaweit häufig zu Lieferengpässen. Bei bestimmten Impfstoffen (z.B. gegen die epidemische Grippe) sei die EU daher bereits auf den Weg einer gemeinsamen Beschaffung („joint procurement“) gegangen. Die nationalen Gesundheitsbehörden hätten jedoch keine Mittel, die Pharmakonzerne dazu zu zwingen, ein Medikament oder Impfstoff zu vermarkten.

Für das Jahr 2018/2019 hatten zwei der drei Impfstofflieferanten Schwierigkeiten, den Impfstoff bereitzustellen, so Schneider. Die Firma Sanofi habe bereits von Beginn an Produktionsengpässe signalisiert, die Firma Mylan habe sich im Oktober 2018 zurückgezogen. Die Begründung: Die Verkaufspreise in Belgien und Luxemburg seien niedrig, deshalb liege die Priorität bei Ländern, die höhere Preise verlangen.

73.000 Dosen geliefert

Letztendlich habe GSK Belgien aber 19.000 Dosen mehr nach Luxemburg geliefert, als die Apotheken aufgrund ihrer Berechnungen bestellt hatten. Laut dieser Berechnungen, die auf dem Bedarf der Vorjahre basieren, seien 54.000 Dosen bestellt worden. GSK habe bis Anfang Dezember jedoch 73.000 Dosen geliefert.

Dass es dann trotzdem zu Engpässen bei der Grippeimpfung gekommen ist, habe damit zu tun, dass in dieser Saison viel mehr Menschen als in den Vorjahren geimpft worden seien, erläutert der Gesundheitsminister. Die Gründe dafür seien noch unklar. Schneider vermutet aber, dass es sich um einen Nebeneffekt der groß angelegten Kampagne zur Impfung gegen Pneumokokken (Lungenentzündung) handeln könnte. Infolge dieser Kampagne, die sich insbesondere an über 65-Jährige richte, hätten viele Menschen einen Arzt aufgesucht. Es sei davon auszugehen, dass die Ärzte davon profitiert hätten, ihren Patienten gleich eine Grippeimpfung mit zu verabreichen, meint der Minister. Engpässe seien auch in den drei Nachbarländern Luxemburgs festgestellt worden. LL