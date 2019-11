Szenenwechsel. Die Fans von Jeunesse Esch fielen in dieser Saison bereits mehrmals negativ auf. Die Hauptvorwürfe: Werfen von Bechern auf Spieler und Zünden von Pyrotechnik. Der Escher Vorstand setzte vor dem vergangenen Spieltag der BGL Ligue einen Brief auf, in dem er den Anhängern zu verstehen gab, dass dieses Verhalten nicht mehr toleriert wird. Auch einige Spieler unterschrieben den Brief, setzten ein Zeichen und bedankten sich nicht – wie üblich – am Ende der Partie für die Unterstützung bei den Fans.

Fest steht, dass die Vereine Hesperingen und Jeunesse mit diesem Handeln Gewalt und Verletzungen in ihrem Stadion sowie hohe Geldstrafen vermeiden wollen. Fest steht aber auch, dass die Ultras oft anderer Meinung darüber sind, wie ein Klub geführt werden soll, als die Vereinsführung. Stadionverbote sind also auch ein geeignetes Mittel, um Fangruppen mundtot zu machen.



Weltweit hat sich jedoch gezeigt, dass die Sanktionierung von Pyrotechnik-Vergehen keine Lösung ist. Die Verantwortlichen des Swift haben in den vergangenen Monaten mehrmals den Dialog mit ihren Ultras gesucht. Ein Konsens wurde nicht gefunden. Auch weil für die Ultras Pyrotechnik zum Fußball dazugehört. Und der Einsatz dieser Feuerwerke wird nun mal vom nationalen Fußballverband mit einer Geldstrafe belegt. Intelligenter und besser für die Stimmung in den nationalen Stadien wäre es jedoch, speziell festgelegte Zonen einzurichten, in denen Pyrotechnik kontrolliert abgebrannt werden kann.



Pyrotechnik wird nach jetzigem Stand der Dinge mit Gewalt gleichgesetzt und der Fan im selben Atemzug zum Feind gemacht. Und genau deshalb müssen auch die Ultras der Vereine Kompromissbereitschaft zeigen, denn immerhin haftet ihr Klub für fast alle Vergehen, die im Stadion passieren.



Die beiden Hesperinger Ultras dürfen ab sofort die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft nicht mehr verfolgen und müssen wahrscheinlich sogar die Strafen, die der Swift in den vergangenen Monaten bekommen hat, aus eigener Tasche bezahlen. In Hesperingen wird in den nächsten Monaten der Support von den Tribünen voraussichtlich nicht mehr derselbe sein wie vorher. Folgen, die wohl für beide Seiten mehr als unbefriedigend sind.