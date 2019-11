Für ungefähr ein Jahr war die Straße zwischen Hüttingen und Beckerich teilweise gesperrt – weil Dachse ihren Bau unter der Straße angelegt hatten. Doch jetzt ist das Problem wohl endlich gelöst.

Die Einwohner der Gemeinde waren genervt. Seit mehr als einem Jahr war auf mehreren Metern eine Spur der Verbindungsstraße zwischen Beckerich und Hüttingen gesperrt. Der Grund: Eine Dachsfamilie hatte es sich unter der Straße gemütlich gemacht. Die Folge: Die Fahrbahn, die viele Arbeitnehmer täglich in Richtung „Nordstad“-Region nehmen, war auf mehreren Metern leicht eingefallen. Notdürftige Reparaturen brachten nicht den gewünschten Erfolg. Es werde Zeit, dass etwas unternommen wird, forderten die Anrainer.

Der Dachsbau fand sogar seinen Weg ins Parlament. In einer parlamentarischen Frage bat die CSV-Abgeordnete Martine Hansen Umweltministerin Carole Dieschbourg („déi gréng“) um Aufklärung. Die Ministerin wies darauf hin, dass sich die N24 entlang einer geschützten Grünzone befindet. Deshalb musste die Straßenbauverwaltung vor dem Beginn der Arbeiten eine Genehmigung beim Umweltministerium beantragen.

Die Anfrage wurde am 6. September 2018 eingereicht. Die Antwort folgte am 19. März 2019. Das Ministerium gab grünes Licht für die Arbeiten, aber nur unter einer Reihe von Auflagen. Sobald ein angemessenes Grundstück gefunden ist, sollte dort ein künstlicher Dachsbau errichtet werden, um die Tiere umzusiedeln, so die Ministerin.

Strenge Kriterien

Straßenbauverwaltung und Gemeinde machten sich auf die Suche nach einem Grundstück. Das neue Zuhause für das Tier musste mindestens sechs Kammern haben, drei von 1×1 Metern und drei von 2×2 Metern, und die Distanz zwischen den Räumen wenigstens einen Meter betragen. Rohre mit einem Durchmesser von 30 Zentimeter verbinden die verschiedenen Kammern. Zudem wurde die Installation von Kameras vorgeschrieben, um zu kontrollieren, ob die Tiere ihren neuen Bau annehmen. Erst nachdem sie dauerhaft umgezogen seien, werde der ehemalige Bau geschlossen, hieß es. Dieses müsse während mindestens 21 Tagen verwaist sein.

Laut Gesetz darf ein Dachsbau nur zwischen dem 1. Juli und dem 30. November geschlossen werden. Bis Anfang Juli befinden sich nämlich noch Jungtiere dort und im Spätherbst beginnt die Winterruhe. Eine Umsiedlung der Dachse an eine Stelle fernab der Straße sei nicht infrage gekommen, bekräftigte ein Sprecher der Natur- und Umweltverwaltung. Es bestünde nämlich die Gefahr, dass das Tier in das Revier eines anderen Dachses würde. Dann käme es zu Revierkämpfen, mit ungewissem Ausgang. Das wolle man verhindern.

Ein eher ungewohnter Standort

Die Angelegenheit zog sich hin. Der Dachsclan wurde beobachtet. Dabei wurde jedoch herausgefunden, dass es sich beim Bau unter der N24 nicht um den „Hauptwohnsitz“ der Familie, sondern um eine „Zweitwohnung“ handelt, so der Bürgermeister von Beckerich, Thierry Lagoda. Daraufhin wurde die „Zwangsenteignung“ der Dachsfamilie entschieden. An den Ausgängen des Baus wurden Klappen installiert. Die Tiere konnten den Bau verlassen, gelangten aber nicht wieder hinein.

Um zu verhindern, dass der Dachs einen neuen Bau unter der Straße gräbt, wurden entlang der Fahrbahn Gitter angebracht. So hofft man nun, dass sich die tierische Familie woanders niederlässt. Dachse verbringen den Großteil ihres Lebens in ihrem Bau unter der Erde. Dass dieser aber unter einer Straße angelegt wird, sei eher rar, so die Naturverwaltung. Die Schaffung eines künstlichen Dachsbaus wurde auf jeden Fall hinfällig.

Lieferprobleme

Auch die Straßenbauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die N24 ist seit dem 27. November wieder uneingeschränkt für den Verkehr zugänglich. „Endlich“, ist man geneigt zu denken. Aber warum wurde die Straße vor ein paar Wochen komplett gesperrt, obwohl keine Arbeiten dort durchgeführt wurden? Ganz einfach weil die Straßenbauverwaltung im Herbst viele Straßenbauprojekte parallel zum Abschluss bringen will und man deswegen mit den Lieferungen des Straßenbelags in Verzug geriet. Jetzt ist der Makadam aber eingetroffen und die Arbeiten sind beendet.

Der Dachs wurde 1984 auf die Liste der geschützten Tierarten aufgenommen. Bis in die 1980er-Jahre wurden die Fuchsbaue systematisch vergast, um die Ausbreitung der Tollwut einzudämmen. Dabei starben aber nicht die Füchse, sondern die Dachse. Nach einiger Zeit war der Dachs auf diese Weise quasi ausgerottet worden. Seitdem hat sich der Bestand zwar etwas erholt, ist aber noch weit davon entfernt, gesund zu sein.