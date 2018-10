Am Dienstagnachmittag versammeln sich zum ersten Mal die neuen Abgeordneten. 60 Menschen. Ein bunter Haufen? Sicher. Spiegel der Bevölkerung? Not so much!

Ganz endgültig steht noch nicht fest, wer in den nächsten fünf Jahren im Parlament sitzen wird. Immerhin werden wohl einige der Gewählten bald als Minister und Ministerinnen in einer neuen Regierung sein. Aber: Parlament und Regierung sind zwei verschiedene Dinge und die Luxemburger Wähler haben am vorletzten Sonntag nicht eine neue Regierung, sondern ein neues Parlament gewählt. Ein Parlament, das heute feierlich eingeschworen wird. Die 60 Männer und Frauen sind aus dem Wahlkampf und der Wahl als Sieger hervorgegangen. 60 Männer und Frauen, die zusammen die erste Gewalt im Staat ausmachen. Aber spiegeln diese 60 ...