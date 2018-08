Heute vor 76 Jahren fand der Generalstreik statt. Er begann in Wiltz, setzte sich in Schifflingen fort und dehnte sich dann auf das ganze Land aus. Ein Gespräch mit dem Historiker Jérôme Courtoy aus Schifflingen, der beim „Musée national de la Résistance“ in Esch angestellt ist.

Gauleiter Gustav Simon hatte am 30. August 1942 die Zwangsrekrutierung der Jahrgänge 1920 bis 1924 verkündet. Am darauffolgenden Tag trat das gesamte Land in einen Generalstreik. Er begann in Wiltz, setzte sich in Schifflingen fort und dehnte sich dann auf das ganze Land aus. In Wiltz, dem Ausgangspunkt, weigerten sich die Arbeiter der Ideal-Lederfabrik morgens, ihre Arbeit aufzunehmen. Der Streik griff dann rasch auf die ganze Stadt über und setzte sich in Schifflingen fort, wo er sich dann auf das gesamte Land ausdehnte. Das heftigste Ausmaß erreichte der Streik zwischen dem 31. August und 2. September. Nach dem 3. September kam die Streikbewegung allmählich zum Erliegen. 21 Menschen wurden in den kommenden Wochen von der Gestapo verhaftet und von den Standgerichten zum Tode verurteilt.

Tageblatt: Wie muss man den Generalstreik vom 31. August 1942 heute einordnen?

Jérôme Courtoy: Der Generalstreik bildet einen der entscheidenden Schlüsselmomente der Geschichte der luxemburgischen Resistenz und der Geschichte des Zweiten Weltkriegs im Großherzogtum. Er ist tief im kollektiven Gedächtnis des Landes verwurzelt. Zwei weitere „Momente“, die eine nicht weniger wichtige Rolle in der luxemburgischen Erinnerungskultur bilden, sind die Boykottierung der Personenbestandsaufnahme vom 10. Oktober 1941 sowie die Tatsache, dass ein großer Teil der Bevölkerung Menschen versteckt hielt bzw. ihnen zur Flucht verhalf. Daran hatte die Resistenz einen entscheidenden Anteil. All dies trug letztlich zum Mythos des Widerstandes bei.

Inwieweit ist der Generalstreik historisch aufgearbeitet?

Die Bezeichnung „aufarbeiten“ ist ein großes Wort. Ich bin geneigt zu sagen, dass wir dabei sind, das zu tun. Die Ausstellung, die jetzt im Rahmen der Feierlichkeiten stattfindet, trägt ihr Übriges dazu bei. Bereits im letzten Jahr wurde in Schifflingen unter Bürgermeister Roland Schreiner einiges an der klassischen Formel geändert, indem ein Kurzfilm über das Kriegsgefangenenlager Tambow – erzählt aus ...