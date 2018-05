Am Johanna-Westerdijk-Platz in Den Haag hat ein Mann mit einem Messer drei Menschen verletzt. Wie die Polizei in einem Tweet mitteilt, konnte sie dem Angreifer ins Bein schiessen und ihn anschließend festnehmen.

Ermittlungen über die Hintergründe der Tat sind laut Polizei im Gange. Der Mann sei wegen verwirrten Verhaltens bereits polizeibekannt. Einem Bericht des “Algemeen Dagblad” zufolge, habe der Angreifer gegen 14 Uhr das Nova Café betreten und dort mehrmals auf sein erstes Opfer eingestochen. Dann sei er hinausgegangen und habe zwei weitere Leute angegriffen. Die Polizeibeamten eilten vor Ort und näherten sich dem Mann mit gezogenen Waffen. Mit dem Schuss auf den Angreifer wurde dieser ausser Gefecht gesetzt.

Op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag zijn drie personen verwond door een man met een mes. De verdachte is aangehouden en daarbij door de politie in zijn been geschoten.

Onderzoek en hulpverlening aan de gewonden is in volle gang. Nadere info volgt zodra er meer bekend is. — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) 5. Mai 2018

Die Verwundeten wurden zuerst an Ort und Stelle behandelt und danach ins Krankenhaus gebracht. Informationen zu ihrem Zustand liegen derzeit keine vor. Der angeschossene Verhaftete wurde laut Polizei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht und sobald als möglich verhört.