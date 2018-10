Wann haben Sie das letzte Mal einen Waldspaziergang gemacht? Sollten Sie das in nächster Zeit tun, werden Ihnen bestimmt seltsame Markierungen auf den Bäumen auffallen, auch hören Sie vielleicht das eine oder andere “Opgepasst!” durch den Wald hallen und das röhrende Geräusch einer Kettensäge. Für diese Jahreszeit ist das ganz normal, denn Mitte November beginnt die “Coupe” in Luxemburg. Dann wird im Wald gearbeitet.

Das Tageblatt hat Förster Eric Dimmer in den Wald begleitet und mit ihm über seinen Beruf, den Nutzen der Forstarbeit und die Auswirkungen der Trockenheit auf den Wald gesprochen. Der Leiter der Abteilung für Wald in der Naturverwaltung erklärte uns, wie es dem Luxemburger Wald geht und wie sich der Wald in unserer Region entwickelt hat.

Kein Wald ohne Förster

Das oberste Ziel der Forstwirtschaft ist die Wertholzproduktion. Doch brachiale Rambo-Methoden, um maximalen Profit aus den Wäldern herauszuholen, werden dafür in Luxemburg schon lange nicht mehr eingesetzt. Das Forstwesen von heute setzt auf Nachhaltigkeit und Biodiversität. Das Tageblatt hat den Förster Eric Dimmer durch den Wormeldinger Wald begleitet und einen Einblick in die moderne Forstarbeit erhalten.

Die Baumschule in Flaxweiler, vor der Förster Eric Dimmer sein Büro hat, liegt direkt an einer Ausfahrt der A1. Ein Schild markiert die Einfahrt zur “pépinière”. Hier befindet sich das Gebäude der Naturverwaltung. Im Innenhof stehen zwei Geländewagen. Autobahngeräusche im Hintergrund.

Förster Eric Dimmer wartet bereits ...