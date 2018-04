Bereits nach dem Doppel am Sonntagvormittag war die Begegnung zwischen Luxemburg und Georgien, bei der es um den Verbleib in der Europa/Afrika-Zone II ging, entschieden. Am Ende holten die FLT-Herren ein souveränes 5:0.

Nachdem Gilles Muller und Ugo Nastasi ihre beiden Einzel am Samstag gewonnen und Luxemburg somit mit 2:0 in Führung gebracht hatten, ging es am Sonntag mit dem Doppel weiter. Dieses bestritten Muller/Nastasi gegen das georgische Duo Aleksandre Metreveli und George Tsivadze.

Dabei setzte sich das luxemburgische Doppel souverän mit 6:3 und 6:1 nach 1:08 Stunden durch und sorgte somit bereits frühzeitig für den entscheidenden dritten Punkt.

Die beiden Einzel am Sonntagnachmittag, die für das luxemburgische Team Alex Knaff und Christophe Tholl bestritten, hatten somit nur noch statistischen Wert.

Ergebnisse, Tag 1:

Gilles Muller – Zura Tkemaladze 6:3, 6:2

Ugo Nastasi – George Tsivadze 3:6, 7:5, 6:4

Ergebnisse, Tag 2:

Doppel:

Gilles Muller/Ugo Nastasi – Aleksandre Metreveli/George Tsivadze 6:3, 6:1

Einzel:

Alex Knaff – Vazha Shubladze 6:1, 6:2

Christophe Tholl – Zura Tkemaladze 6:4, 6:4