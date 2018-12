Die Briten können einseitig entscheiden, wieder aus dem Brexit auszusteigen. Dies hat der Generalanwalt des Gerichtshofs der Europäischen Union in Luxemburg erklärt. Was das für Folgen hat, erklärt die in Wien lebende Politologin und Großbritannien-Expertin Melanie Sully.

Tageblatt: Was bedeutet die Empfehlung des Generalanwalts in Bezug auf den Brexit?

Melanie Sully: Sollten die Richter der Empfehlung des Generalanwaltes folgen, was sie gewöhnlich tun, eröffnet das in Bezug auf Theresa Mays Deal für fast ...