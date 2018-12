2018 war in vielerlei Hinsicht ein gutes Jahr. Um das festzustellen, muss man nicht einmal ein unverbesserlicher Optimist sein. Manchmal sprechen die amtlichen Zahlen und reale Ereignisse einfach eine recht deutliche Sprache.

Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt, aus der Natur und aus der Politik: 2018 gab es davon sogar einige.

Die Arbeitslosigkeit ist gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen hat 2018 deutlich abgenommen. Im November waren 14.408 Menschen auf der Suche nach Arbeit – deutlich weniger als im Jahr zuvor. Die Erwerbslosenquote sank auf 5,2 Prozent. Im November kommentierte das Arbeitsamt die Entwicklung über ein Jahr wie folgt: „Von der Baisse profitieren vor allem Arbeitssuchende unter 30 Jahren (-13,9%) und gering qualifizierte Arbeitssuchende (-8,5%). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank um 5,3 Prozent. Währenddessen sank die Zahl der Arbeitssuchenden mit einer Behinderung oder verringerter Arbeitsleistung um 7,7% über ein Jahr.“

Die Wirtschaft wächst weiter

Laut ersten Schätzungen des Statec ist die Wirtschaft 2018 um drei Prozent gewachsen. Die EU-Kommission schätzt das luxemburgische Wirtschaftswachstum sogar auf 3,1 Prozent. Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich zwar, aber immerhin mehr, als viele andere Länder in der Europäischen Union derzeit fertigbringen.

Die Europäische Kommission schätzt das Wachstum von Deutschland in diesem Jahr auf 1,7 Prozent, genauso wie das französische.

Der Wolf macht sich in Luxemburg wieder breit

Den ersten Nachweis, dass sich ein Wolf in Luxemburg aufgehalten hat, gab es 2017. Dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Ereignis handelte, wurde 2018 klar, als weitere Nachweise folgten, dass die Spezies nach weit über hundert Jahren in ihre alte Heimat zurückgefunden hat.

Auf die Wiederkehr war Luxemburg vorbereitet. Bereits 2015 wurde die „Groupe Pilotage Loup“ gegründet, die für die Ausarbeitung des Wolfsmanagementplans zuständig ist. So soll das Zusammenleben von Menschen und Wölfen in Zukunft besser funktionieren als in der Vergangenheit.

Transportinfrastruktur schreitet voran

An der Transportinfrastruktur in Luxemburg wird ständig gearbeitet. Im Dezember 2017 nahmen Tram und Standseilbahn den Betrieb auf. 2018 haben sie sich bewiesen und sind nun nicht mehr wegzudenken. Die Tram wurde 2018 erweitert und fährt nun bis zum Glacis.

Der Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt – Hauptknotenpunkt des luxemburgischen Schienennetzes und ein Nadelöhr – wird ausgebaut. In diesem Jahr haben die Bauarbeiten für zwei weitere Bahnsteige begonnen. Der erste dieser neuen Perrons soll bereits 2019 eröffnet werden.

Sonnigster Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung

Der Juli 2018 war laut den Meteorologen von Meteolux der sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnung in 1947. Mit rund 348 Sonnenscheinstunden lag der Monat rund 40 Prozent über dem Normalwert. Der alte Rekord stammte aus dem Jahr 2016. Auch der August hat sich in Sachen Sonnenstunden gut geschlagen: Mit 256,8 lag er weit über dem Normalwert von 230,7. Laut Meteolux war der Sommer 2018 mit einer durchschnittlichen Lufttemperatur von 20,1°C außerdem der zweitwärmste, der jemals an der Wetterstation Flughafen Findel seit 1947 erfasst wurde. Getoppt wurde er nur noch vom Sommer 2003, der mit einer Durchschnittstemperatur von 20,5°C noch wärmer war.

Wahlen ohne größere Skandale

Sicher: Bei den Wahlen gab es Kandidaten, die keine sein wollten, Probleme bei der Briefwahl und jemand hat „Juden“ auf ein Wahlplakat der DP-Kandidaten Xavier Bettel und Corinne Cahen geschmiert. Alles in allem sind die Wahlen am 14. Oktober allerdings ruhig abgelaufen. Es gab keine Berichte über die Einmischung anderer Staaten, keine geleakten E-Mails und auch keinen Rechtsruck, wie er in anderen Ländern auch in Europa zu beobachten war.

Top-Rating bei allen wichtigen Agenturen

Hierüber dürfte sich vor allem der Finanzminister gefreut haben. Auch in diesem Jahr hat Luxemburg sein Top-Rating bei allen großen Agenturen erhalten. Für Luxemburg bedeutet das, dass das Land wohl keine Probleme haben wird, sich an den Märkten Geld zu leihen, wenn es Geldmittel braucht. Zum Beispiel, um zu investieren.